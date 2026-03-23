Vilaño, la parroquia de A Laracha que echa raíces en el rural con vistas al futuro: "Queremos hacer más accesible la cultura"

En Vilaño se han cansado de tener que coger el coche para ir al teatro, a un concierto o a un coloquio sobre literatura. Acostumbrados a que la cultura suela quedar al margen de los escenarios rurales, la asociación Adro de Vilaño ha decidido dejar de esperar y poner "todo" de su parte para poner fin a esta situación.

En esta parroquia de A Laracha, de poco más de 700 habitantes, el guion ya no lo escriben la distancia ni el aislamiento; ahora lo escriben sus propios vecinos a través de Aldea Cultural, un proyecto que nace de la mano de esta agrupación cultural para demostrar que el rural no tiene nada que envidiarle a la ciudad.

"Queremos crear una comunidad unida, activa y, sobre todo, dueña de su propio pulso creativo", explica el presidente de Adro de Vilaño, Diego Rama, que asegura que este ciclo cultural contará con una amplia programación para todos los públicos.

El presidente, Diego Rama, durante una actividad organizada por la asociación. / LOC

Justo este año, en el que el colectivo larachés cumple una década en activo, sus miembros pensaron que era el momento de "dar un gran giro y poner en valor lo nuestro", afirma el presidente, que señala que la directiva lleva más de un año trabajando este proyecto.

Un programa que trasciende todos los límites y fronteras

Desde talleres de escritura creativa hasta cafés filosóficos. La ambición de Aldea Cultural no conoce fronteras. Diego Rama lo tiene claro: el objetivo es trascender los límites de Vilaño para convertirse en un imán que atraiga a personas de hasta 30 kilómetros a la redonda.

Vista del calendario de actividades del ciclo 'Aldea Cultural'. / LOC

"Queremos que la gente se exprese, conecte y aprenda", señala el presidente, subrayando que esta nueva etapa busca mejorar la calidad de vida a través de la inquietud intelectual y artística.

La programación, que se extenderá durante los meses de abril, mayo y junio, se vertebra sobre tres ejes fundamentales: comunidad, cultura y movimiento.

Cafés filosóficos, talleres de escritura y teatro en familia

Destaca el ciclo bimensual FOLGOS: exprésate e conecta, con talleres de escritura creativa y grabado en relieve. Además, el pensamiento crítico tendrá su propio espacio con Os Faladoiros, una iniciativa que trasladará el formato del café filosófico a Vilaño.

Para las familias, la oferta apuesta por el contacto directo con el entorno a través de clases de teatro en la naturaleza, talleres sensoriales y sesiones de astronomía bajo el cielo nocturno del rural.

Tampoco se han olvidado de los mayores ni del tejido productivo, con talleres de cerámica y formación específica en emprendimiento rural. Las inscripciones ya están abiertas en su web, e invitan a todo aquel que quiera dejar de ser un espectador pasivo para convertirse en el protagonista del cambio en su propio territorio a contactar con ellos.

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Con una financiación que arranca de los fondos propios de la entidad y con la esperanza puesta en futuros apoyos públicos, Adro de Vilaño lanza un mensaje claro: en la aldea también se piensa, se crea y se innova. "Solo queremos hacer más accesible la cultura en el rural", sentencia su presidente.