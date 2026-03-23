La Xunta apuesta por centrar en la cultura gallega contemporánea el futuro uso del Pazo de Meirás

Tras conocerse el fallo del Supremo que confirma la titularidad estatal del Pazo de Meirás, la Xunta de Galicia tiene pensado retomar las conversaciones con el Gobierno central para hacerse cargo de su gestión y convertir este Bien de Interés Cultural en un espacio "centrado en el fomento de la creación y en la difusión de la cultura gallega contemporánea".

La intención del Ejecutivo autonómico es, paralelamente a las negociaciones para determinar quién se encargará de su gestión y para reclamar un plan de rehabilitación integral que haga posibles las visitas públicas a la totalidad del recinto, definir un nuevo plan de usos tomando como punto de partida el elaborado en 2020, que no contó con el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición por el rechazo del PP a la creación de una comisión para, precisamente, acordar el posible destino del pazo.

Este plan contemplaba cuatro líneas de acción para “revitalizar” Meirás y convertirlo en un “faro de la igualdad”: un plan museológico y una programación didáctica para reivindicar la figura de Pardo Bazán; un centro de creación cultural y artística que incluya, entre otras acciones, residencias literarias para creadores; un espacio de emprendimiento e investigación que lleve el nombre de Pardo Bazán y, por último, un jardín de la libertad que sirva como espacio para la memoria y la reflexión sobre la dictadura, el papel de las mujeres durante este período y “como recuerdo y reparación de las personas represaliadas y perseguidas por la intolerancia y el totalitarismo”.

Ahora, el Gobierno gallego pretende renovar la propuesta elaborada hace cinco años para incluir tanto el legado de Emilia Pardo Bazán como el proceso por el cual Meirás se convirtió en propiedad del dictador. Para ello, propondrá también la puesta en marcha de "un proceso participativo abierto" para que personas y colectivos "de distintas sensibilidades y visiones" puedan aportar sus ideas y reflexiones, con el fin de consensuar un documento "plural y sólido" en el que toda la ciudadanía se vea representado.

Fórmula de gestión

Esta nueva propuesta se da a conocer después de que el Consello de la Xunta, tras analizar el informe sobre As Torres presentado por la Consellería de Cultura, haya acordado en su sesión de este martes instar al Gobierno central a garantizar la conservación del pazo y las visitas públicas. Así, el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, volverá a manifestar al Estado su intención de hacerse cargo del bien y de iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno central para determinar qué fórmula sería la más adecuada para ello, si la cesión de uso o la transferencia de la titularidad.