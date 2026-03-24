Así era el cura Pepe Ferreiro, el "aprendiz de cristiano" que dará nombre a una calle en O Burgo, Culleredo

Pepe Ferreiro era un “aprendiz de cristiano”. Así se definía ante sus conocidos el antiguo párroco que nombrará una de las calles de O Burgo, en Culleredo. La propuesta de sustituir la calle Sanjurjo de Carricarte, el alcalde de A Coruña vinculado a la represión del régimen franquista, por el sacerdote fallecido en 2018 irá a votación al próximo pleno el 31 de marzo.

Xosé Ferreiro García, conocido como Pepe, nació en el año 1935 en la parroquia de Santa María de Soutullo, de A Laracha. Se ordenó sacerdote en agosto de 1959 y sus primeros años como párroco los pasó en la parroquia de O Castiñeiriño, en Santiago, y en 1987 en Santa Baia, en el municipio coruñés de Boiro. En ambos lugares dejó una profunda huella en sus feligreses y ofició las primeras misas en gallego. La enfermedad de su madre hizo que Ferreiro se trasladara a la parroquia de Santiago de O Burgo en 1993.

Pepe Ferreiro García, antiguo párroco de O Burgo / LOC

Al poco tiempo de su mudanza a Culleredo Ferreiro se convirtió en una figura clave en el municipio. Emilio Pérez, vicesecretario de la asociación vecinal O Noso Burgo, explica que “era una persona muy sencilla, muy humilde”. “Cuando llegó a O Burgo las primeras impresiones era de una persona que te acoge, daba igual si te conocía o no”, dice el vicesecretario.

La entidad vecinal impulsó el homenaje al párroco a través de una recogida de más de 400 firmas. Pérez señala que, más allá de recordar su memoria, les parecía adecuado transmitir a las generaciones futuras los valores que representaban a Ferreiro. “En un mundo actual donde se valora al más fuerte, al más poderoso o al más famoso, queríamos transmitir a las generaciones siguientes que la sociedad a quien mantiene el respeto son a los que se dedicaron a hacer el bien sin pedir ni buscar nada a cambio”, afirma Pérez.

Y es que Ferreiro fue un referente para sus feligreses y vecinos. Como sacerdote tenía especial preocupación por la participación de la mujer en la iglesia, por cuidar de las personas mayores y darle consuelo a los enfermos. En los últimos años de su vida también había estado entre las voces que reclamaron la limpieza de la ría de O Burgo.

Defensa del patrimonio

Uno de los instantes por los que el municipio más recuerda al párroco fue por su implicación en la defensa del patrimonio. En 2003, cuando un incendio arrasó con la iglesia parroquial, Ferreiro aprovechó para pedir que se hicieran trabajos arqueológicos durante las obras de restauración y así averiguar el trazado original del templo. “Era una persona muy culta, todos los días tenía que dedicarle un ratito a la lectura, por corto que fuera. Cuando falleció dejó todos los libros en la casa parroquial, es una biblioteca desatada”, señala Ferreiro, que añade que “sabía mucho de teología, filosofía y de historia”.

El párroco también destacó por ser un “defensor da liberdade, dignidade e dereitos humanos aínda no tempo da ditadura”, señala el informe técnico de Cultura que acompaña la propuesta. Durante el régimen franquista Ferreiro “se salvó del paredón de fusilamiento por ser cura”, destaca Pérez, que añade que “eso no significa que no llevara bofetones de la Guardia Civil”. El sacerdote llegó a estar detenido en varias ocasiones por ayudar a escapar a personas buscadas por la dictadura.

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Pepe Ferreiro renunció al cargo de párroco de O Burgo y O Temple en 2016, tras 23 años de trabajo y sin verse capacitado ni con las fuerzas necesarias para llevar a cabo su labor. Murió apenas dos años después, la Nochebuena de 2018, "tras unha vida dedicada ao servizo aos demais", apunta el informe del Concello.