A Laracha llevará a pleno el plan urbanístico de la iglesia de Lestón

El Concello de A Laracha abordará este jueves en pleno la aprobación definitiva del Plan especial de infraestructuras y dotaciones del entorno de la iglesia parroquial de San Martiño de Lestón.

La propuesta que se somete a debate municipal supone el paso definitivo para hacer realidad una actuación estratégica para la parroquia, tanto por la mejora de los equipamientos públicos como por la reorganización de la movilidad en uno de sus principales puntos de encuentro.

Una vez alcanzada la aprobación definitiva, el Concello estaría en disposición de iniciar el procedimiento de expropiación de los terrenos incluidos en el ámbito del plan, con una superficie total de 3.015 metros cuadrados.

El proyecto incluye la creación de un nuevo espacio multifuncional junto a la iglesia de Lestón que combina los usos de plaza pública y de zona de estacionamiento con una capacidad para 70 turismos y autobuses.

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Incluye también la mejora de la accesibilidad peatonal hacia el atrio y el cementerio, así como la optimización de las conexiones viarias enlazando las carreteras que confluyen en ese lugar y reforzando las comunicaciones con la AC-552.