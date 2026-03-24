Oleiros vuelve a licitar la limpieza de edificios públicos ante los incumplimientos de la concesionaria

El Concello de Oleiros, después de sancionar a la concesionaria encargada de la limpieza de edificios públicos y ante los continuos incumplimientos del contrato, ha optado por sacar nuevamente a licitación por la vía de urgencia el mantenimiento de los centros públicos de enseñanza y edificios administrativos municipales.

El Concello justifica esta decisión por el "cumplimiento defectuoso del objeto contractual" por parte de la empresa Realan Services SL que, según denuncia, "genera problemas graves en la gestión y en la prestación del servicio.

El contrato en vigor, que tiene por objeto garantizar el correcto funcionamiento de los centros públicos, finaliza el próximo 31 de agosto. No obstante, ante el riesgo de interrupción o deterioro del servicio "debido a una ejecución defectuosa y a la proximidad del fin del contrato", el Concello ha optado licitarlo por la vía de urgencia, ya que, según recoge el informe justificativo, "la tramitación ordinaria no garantizaría la continuidad con estándares mínimamente aceptables, surgiendo así una necesidad inaplazable".

"De no proceder así, se producirían graves prejuicios al personal municipal, alumnado, familias y vecinos y vecinas usuarias de los edificios municipales", apuntan desde el Gobierno local.

El contrato se divide en dos lotes, uno para los cinco centros de Primaria de la localidad y otro para los edificios administrativos, las Casas do Pobo, las bibliotecas y otros centros, como el auditorio y el faro de Mera, el Centro de Artes Escénicas, o los baños públicos del paseo fluvial de Nós. Para el primero de ellos se asignan 18 trabajadores a jornada completa, mientras que para el segundo se requieren 8 efectivos, también a jornada completa.

El contrato, con una duración de un año más otro prorrogable, contempla la subrogación del personal actual de Realan Services. Al hacerse por la vía de urgencia los plazos de licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad, por lo que el nuevo contrato de limpieza podría entrar en vigor el 1 de septiembre de 2026. El valor estimado del mismo asciende a 1,7 millones de euros, incluyendo las prórrogas previstas. El plazo de presentación de propuestas, por su parte, finaliza el próximo 1 de abril.

Mientras tanto, el Concello sigue presionando a la actual concesionaria para que cumpla sus obligaciones. De hecho, hace unos días el alcalde, Ángel García Seoane, amenazó con imponerles una segunda sanción de cuantía superior a la primera, de más de 72.000 euros, ante los incumplimientos, entre los que figuran atrasos en los pagos al personal.