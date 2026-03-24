Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Una semana de complicaciones en la movilidadEl pleno por la renuncia del Mundial ya tiene fechaIncendiados seis contenedores de madrugadaEl textil de A Coruña se planta ante el convenio estatalEl tiempo en Galicia en Semana SantaNuevo almacén Amazon en AgrelaDos joyas del Modernismo coruñés preparan mejorasEl polígono de Bergondo pierde su única sucursal bancaria
instagramlinkedin

Oleiros vuelve a licitar la limpieza de edificios públicos ante los incumplimientos de la concesionaria

El Concello de Oleiros saca a concurso de forma urgente el contrato de limpieza de edificios públicos tras sancionar a la actual concesionaria por incumplimientos y ante el riesgo de deterioro del servicio

Aula del colegio de Santa Cruz, en Oleiros

Aula del colegio de Santa Cruz, en Oleiros / RAC

Pablo Barro

Oleiros

El Concello de Oleiros, después de sancionar a la concesionaria encargada de la limpieza de edificios públicos y ante los continuos incumplimientos del contrato, ha optado por sacar nuevamente a licitación por la vía de urgencia el mantenimiento de los centros públicos de enseñanza y edificios administrativos municipales.

El Concello justifica esta decisión por el "cumplimiento defectuoso del objeto contractual" por parte de la empresa Realan Services SL que, según denuncia, "genera problemas graves en la gestión y en la prestación del servicio.

El contrato en vigor, que tiene por objeto garantizar el correcto funcionamiento de los centros públicos, finaliza el próximo 31 de agosto. No obstante, ante el riesgo de interrupción o deterioro del servicio "debido a una ejecución defectuosa y a la proximidad del fin del contrato", el Concello ha optado licitarlo por la vía de urgencia, ya que, según recoge el informe justificativo, "la tramitación ordinaria no garantizaría la continuidad con estándares mínimamente aceptables, surgiendo así una necesidad inaplazable".

"De no proceder así, se producirían graves prejuicios al personal municipal, alumnado, familias y vecinos y vecinas usuarias de los edificios municipales", apuntan desde el Gobierno local.

El contrato se divide en dos lotes, uno para los cinco centros de Primaria de la localidad y otro para los edificios administrativos, las Casas do Pobo, las bibliotecas y otros centros, como el auditorio y el faro de Mera, el Centro de Artes Escénicas, o los baños públicos del paseo fluvial de Nós. Para el primero de ellos se asignan 18 trabajadores a jornada completa, mientras que para el segundo se requieren 8 efectivos, también a jornada completa.

El contrato, con una duración de un año más otro prorrogable, contempla la subrogación del personal actual de Realan Services. Al hacerse por la vía de urgencia los plazos de licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad, por lo que el nuevo contrato de limpieza podría entrar en vigor el 1 de septiembre de 2026. El valor estimado del mismo asciende a 1,7 millones de euros, incluyendo las prórrogas previstas. El plazo de presentación de propuestas, por su parte, finaliza el próximo 1 de abril.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, el Concello sigue presionando a la actual concesionaria para que cumpla sus obligaciones. De hecho, hace unos días el alcalde, Ángel García Seoane, amenazó con imponerles una segunda sanción de cuantía superior a la primera, de más de 72.000 euros, ante los incumplimientos, entre los que figuran atrasos en los pagos al personal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío
  2. El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
  3. Irene Ferreras: 'En el Deportivo no querían que empezase la temporada, pero no fueron valientes
  4. ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
  5. Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
  6. ¿Qué tiempo hará en A Coruña en la recta final de marzo? La Aemet y Meteogalicia tienen las claves
  7. Los cuatro barrios más céntricos agrupan más de la mitad de las obras en viviendas y locales en A Coruña
  8. El investigador de la Universidade da Coruña que limpia el agua con materiales naturales y luz solar: eficacia del 98%

El polígono de Bergondo pierde su única sucursal bancaria: 340 empresas se quedan sin servicio presencial

El polígono de Bergondo pierde su única sucursal bancaria: 340 empresas se quedan sin servicio presencial

Oleiros vuelve a licitar la limpieza de edificios públicos ante los incumplimientos de la concesionaria

Oleiros vuelve a licitar la limpieza de edificios públicos ante los incumplimientos de la concesionaria

A Laracha llevará a pleno el plan urbanístico de la iglesia de Lestón

A Laracha llevará a pleno el plan urbanístico de la iglesia de Lestón

El PSOE de Arteixo critica la falta de servicios básicos en las zonas de ocio

El PSOE de Arteixo critica la falta de servicios básicos en las zonas de ocio

Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros

Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros

Así era el cura Pepe Ferreiro, el "aprendiz de cristiano" que dará nombre a una calle en O Burgo, Culleredo

Así era el cura Pepe Ferreiro, el "aprendiz de cristiano" que dará nombre a una calle en O Burgo, Culleredo

Oleiros, a la espera de la Xunta por el bus: "No se puede dejar tirados a los vecinos"

Oleiros, a la espera de la Xunta por el bus: "No se puede dejar tirados a los vecinos"

Fernández Mouriño propone los presupuestos "más altos" de la historia de Carral

Fernández Mouriño propone los presupuestos "más altos" de la historia de Carral
Tracking Pixel Contents