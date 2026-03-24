El polígono de Bergondo pierde su única sucursal bancaria: 340 empresas se quedan sin servicio presencial

El polígono de Bergondo es la nueva víctima de la exclusión financiera. El Banco Santander, el único que conserva oficina en el parque empresarial, ha anunciado el cierre de su sucursal, que se materializará el próximo 10 de abril. La decisión va en la línea de las políticas de la entidad, que el pasado año cerró cerca de 200 oficinas en toda España, reduciendo su red en un 10%.

Al margen de los números, el cierre de la sucursal del polígono supone "un duro golpe" para el parque empresarial y para el concello de Bergondo, que se queda únicamente con la oficina que Abanca tiene en San Isidro, junto a la rotonda que comunica con Sada, Miño y Betanzos. Así lo ve María Jesús García, gerente de la comunidad de propietarios del polígono, quien apunta que "un porcentaje elevadísimo de comerciantes y vecinos tenían cuenta allí".

La gerente del polígono avanza que remitirán un escrito a la entidad para que reconsidere su decisión, que comunicó a los clientes vía correo electrónico y SMS. "Intentaremos que ese servicio se cubra y, si no es con ellos, trabajaremos porque venga otra entidad que prime la cercanía", señala García. En la misma línea, el Concello de Bergondo llevará al pleno de este jueves una moción institucional para evitar el cierre de la sucursal bancaria.

El impacto económico de la medida "puede ser muy significativo", explica la gerente de la comunidad de propietarios, "Perjudica al tejido empresarial del polígono, donde hay 340 empresas, pero también al de todo el entorno, donde hay más de 1.000 empresas, muchas de ellas pymes y autónomos", relata en alusión al vecino polígono de Espíritu Santo.

La alternativa, Sada

La decisión también afecta a los vecinos de la parroquia de Guísamo, que ya sufrieron hace unos años el cierre de su última sucursal bancaria, también del Santander. A todos estos afectados de Cambre y Bergondo les dan como alternativa el servicio que presta la oficina del Santander en Sada. "No tienen en cuenta a las personas mayores ni tampoco la dificultad para desplazarse y aparcar por Sada en los meses de verano", denuncia María Jesús García, que apunta que la entidad llevaba tiempo limitando servicios. "Para algunas gestiones hay que pedir cita, para otras fijaron un horario reducido y en otras, como el cobro de cheques, empezaron a cobrar comisión", indica.

La marcha del Santander deja huérfano de bancos un polígono donde el Banco Pastor llegó a tener una de sus sedes. La oficina también la ocupó en su día el Banco Popular, que se transformó en el Santander tras la absorción. "Vamos desmantelando servicios a las empresas y al ciudadano, y las personas muchas veces necesitan esa cercanía, ya no solo en la banca, sino en otros servicios como Correos, a quien llevamos tiempo demandando una oficina", señala la gerente del polígono, que lucha por mantener estos servicios. "El problema no es solo que no nos los ponen, es que ahora nos los quitan", lamenta.