El PSOE de Arteixo critica la falta de servicios básicos en las zonas de ocio

El PSOE de Arteixo reclama la instalación de baños públicos y fuentes en los principales parques, paseos y zonas de esparcimiento del municipio, ante la falta de estos servicios básicos en espacios muy utilizados por los vecinos, tal y como indica su portavoz, Martín Seco.

Los socialistas señalan que esta es una de las demandas más reiteradas por la ciudadanía, especialmente en lugares como el parque central, el paseo fluvial del río Bolaños y el Rego da Bidueira, el entorno del parque de Monticaño o las pistas deportivas del campo de la fiesta de Arteixo y Meicende.

"En estas zonas resulta habitual no encontrar baños públicos abiertos ni puntos de agua, lo que genera incomodidades tanto para vecinos como para visitantes”, asegura Martín Seco, que insta al Concello a tomar cartas en el asunto.

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El grupo municipal también denuncia situaciones concretas como el cierre habitual de los baños del parque de O Seixedo o la inexistencia de alternativas en establecimientos privados en determinadas áreas, lo que agrava la carencia de estos servicios.