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Arteixo participa en un encuentro de innovación mundial en Copenhague

El Concello ha presentado un plan centrado en la optimización de la movilidad urbana

Encuentro internacional de innovación en Copenhague.

Encuentro internacional de innovación en Copenhague. / LOC

RAC

Arteixo

El Concello de Arteixo participa en un encuentro internacional del programa Raptor 2026, organizados por EIT Urban Mobility en Copenhague, en el marco de los EIT Urban Mobility Community Days, para conocer las experiencias de otros ayuntamientos en los ámbitos de la movilidad y la transformación digital, y de esta forma tener más facilidad para acceder a fondos europeos.

Arteixo ha sido seleccionada como una de las 15 ciudades participantes en esta edición, junto con Aarhus, Balti, Belgrado, Berlín, Bruselas, Dublín, Edimburgo, Guimarães￼, Helsinki, Londres, Luleå, Lviv, Nitra, Salzburg, Trento y Wiesbaden.

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Durante estas jornadas, el Ayuntamiento de Arteixo ha presentado su propio reto, centrado en la optimización de la movilidad urbana mediante el uso de diversas soluciones innovadoras que permitan mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la transición energética, alineado con el enfoque del programa Raptor 2026 de desarrollar y testar soluciones tecnológicas en entornos reales.

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