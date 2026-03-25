Arteixo pondrá fin a 16 años de alegalidad laboral en su Policía Local con un nuevo reglamento

El Concello de Arteixo se prepara para dar un paso definitivo en la regulación de las condiciones laborales de su Policía Local. La Comisión Informativa de Asuntos Xerais ha dictaminado favorablemente a la creación de un nuevo reglamento específico que ordene de forma integral la vida laboral del cuerpo: desde la jornada anual y los turnos hasta las vacaciones, permutas y servicios extraordinarios. La propuesta salió adelante con los votos del Gobierno local y la abstención del PSOE, BNG y la concejala no adscrita.

La normativa, que se llevará a pleno este jueves, 26 de marzo, nace para resolver una anomalía administrativa histórica. El anterior reglamento, aprobado en 2010, nunca llegó a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que generaba una situación de inseguridad jurídica. El nuevo texto es fruto de una negociación en la Mesa Xeral y del trabajo de una comisión técnica formada por sindicatos, mandos policiales, Recursos Humanos y el concejal de Seguridad Ciudadana, José María Sánchez Novo.

Jornada, turnos y conciliación

El reglamento establece una jornada anual de 1.642 horas, equiparada al resto del personal municipal, pero con una organización adaptada a la naturaleza del servicio policial. El sistema será rotatorio mensual: un mes de mañana (8.00 a 15.00), uno de tarde (15.00 a 22.00) y uno de noche (22.00 a 8.00). Además, para garantizar el descanso, los agentes trabajarán un fin de semana de cada tres.

Para compensar la penosidad de ciertos horarios, se introducen coeficientes correctores en el cómputo de horas nocturnas, de fin de semana y festivos. Asimismo, se blindan los servicios mínimos: cuatro agentes en mañanas y tardes de lunes a viernes, y dos componentes para los turnos de noche y festivos. Citas clave como la Feira 1900 o el Martes de Entroido tendrán refuerzos especiales por necesidades operativas.

Formación y eficiencia en el servicio

Una de las novedades es la obligatoriedad de realizar 50 horas anuales de formación en práctica de tiro y defensa policial. Estas horas computarán como jornada laboral, aunque se realizarán fuera del cuadrante ordinario para no dejar desprotegido el servicio diario.

En cuanto a los refuerzos extraordinarios, se crea un modelo de asignación por puntos para evitar arbitrariedades y garantizar que el reparto sea equitativo entre los voluntarios.

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Plus de productividad en fechas clave

El reglamento introduce un programa de productividad para el turno de mañana del 1 de enero, las noches del 24 y 31 de diciembre, y los turnos del 25 de diciembre. Los agentes podrán percibir entre 1,5 y 2 veces el valor de la hora ordinaria, siempre que superen una evaluación del desempeño que tendrá en cuenta la puntualidad, el trato al ciudadano y la resolución de conflictos. No obstante, este plus queda supeditado a que el Concello implante un sistema de evaluación global para toda la plantilla municipal.