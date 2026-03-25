Así avanzan las obras del comedor en Arteixo en el que Inditex invierte 28,4 millones

Inditex avanza en las obras en su sede central de Inditex en el polígono de Sabón para contar con un edificio de restauración mucho más ambicioso de lo previsto inicialmente. El Concello de Arteixo concedió al gigante textil una modificación de la licencia de obra para el inmueble situado en la Avenida da Ponte, tras una revisión que incrementa de forma muy significativa el presupuesto de ejecución material del comedor.

En la mañana de este miércoles ya se podían ver trabajadores en la obra de remodelación del centro donde la multinacional alimenta a los miles de trabajadores de los que dispone en sus oficinas centrales.

Obras de remodelación del comedor de Inditex en Arteixo / LOC

El proyecto original, autorizado en 2024 con una inversión de 15 millones de euros, ha sido reformado de manera sustancial. Según el nuevo decreto municipal, el coste de ejecución asciende ahora a 28,4 millones de euros, lo que supone un incremento de 13,4 millones adicionales para esta infraestructura.

Crecimiento en altura y superficie

Esta ampliación presupuestaria responde, en gran medida, al crecimiento físico del edificio. El diseño, firmado por el estudio de arquitectura Batlle i Roig, ganará 550 metros cuadrados de superficie con respecto al plan inicial. Además, la altura máxima de la edificación aumenta en un metro, pasando de los 9,90 metros originales a los 10,97 metros actuales.

La resolución técnica detalla que se han realizado ajustes en la distribución interior y en las instalaciones para adaptarse al nuevo volumen. El edificio se clasifica como uso hostelero vinculado a la actividad industrial de la sede, que ya dispone de un complejo logístico con 5.490 plazas de aparcamiento para sus empleados. Debido a la ampliación del comedor, el número de plazas necesarias para esta edificación específica pasa de 165 a 176.

Para la ejecución de estos cambios, la dirección de obra estará a cargo de Victoria Ramos Mantiñán, mientras que la coordinación de seguridad y salud recaerá en María Laura Estrada Freire. El proyecto ejecutivo de las instalaciones del edificio ha sido firmado por el ingeniero industrial Alejandro Allegue Alvedro, completando así el equipo técnico que supervisará una construcción que deberá iniciarse en un plazo máximo de seis meses.

El decreto establece un periodo de tres años para su remate final, consolidando la apuesta de Inditex por mejorar los servicios de su cuartel general mediante proyectos de vanguardia. Como parte del proceso, la multinacional deberá cumplir con estrictos requisitos y presentar, al finalizar la obra, certificados de eficiencia en climatización, registros sanitarios y garantías de gestión de residuos.