El Banco de semillas de Mabegondo tendrá que esperar: la Xunta lo aplaza hasta Navidades de 2026

El Banco de Xermoplasma del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), diseñado para salvaguardar más de 4.000 semillas autóctonas, no estará plenamente operativo hasta, al menos, las Navidades de 2026.

Así lo confirmó este miércoles la Consellería de Medio Rural a este medio, al asegurar que el centro, cuya construcción se dio por finalizada en enero de 2024, requiere ahora una "segunda fase" de obras de nueve meses de duración para completar las instalaciones y el servicio de datos.

Esta actuación llega después de las graves deficiencias anunciadas por parte de los investigadores del CIAM, que alertaron de la existencia de goteras, laboratorios sin construir y, lo más crítico: cámaras de conservación que carecen de control de humedad, un requisito técnico esencial para que las semillas no mueran a largo plazo.

La Consellería explica que la nueva obra está en fase de licencia municipal, la cual espera tener "en breve" para poder iniciarlas lo antes posible.

La segunda fase contará con un presupuesto de 1,1 millones

La Xunta matiza que, tras la primera fase, se llevaron a cabo trabajos de reparación y mejora para resolver "pequeños desperfectos" de obra. Un paso previo a esta nueva actuación, que contará con una inversión de 1,1 millones de euros, reflejado en los presupuestos de Medio Rural para este año.

"Nuestro compromiso es absoluto", asegura la Consellería, que indica que en 2025, cerca del 80% de los presupuestos con fondo propio de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria se destinaron al CIAM.

Los trabajadores por su parte, además de denunciar el "abandono" de las instalaciones del CIAM, también alertaron de la salida de seis investigadores en noviembre de 2025, cinco de los cuales llevaban más de cinco años en el centro, por la "situación insostenible" del mismo. De hecho, 50 de los 52 científicos del centro firmaron un escrito denunciando la "dejadez" de la administración.

Contrataciones temporales

En este sentido, la Xunta niega que estas bajas se deban al deterioro del CIAM, y las vincula estrictamente a un proceso de "normalidad" administrativa. Según la Consellería, los científicos se acogieron "voluntariamente" a un concurso de traslados para buscar un "acercamiento a su domicilio" o "mejoras retributivas".

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Afirma que, de las seis personas que participaron, solo dos tenían plaza en propiedad, puesto que las otras cuatro estaban en "adscripción provisional o en interinas que no participaron en el concurso". La Xunta maneja un nuevo decreto de carrera profesional como la herramienta que permitirá reponer al personal, aunque admite que, mientras no se aplique, está recurriendo a contrataciones temporales para atender a las necesidades del centro.