Moción
El BNG de Culleredo propone incentivar la salida al mercado de viviendas vacías
Considera que la actual escalada de los precios del alquiler, junto con las crecientes dificultades de muchas familias para asumir los costes, hace necesario adoptar medidas
El BNG de Culleredo propondrá en el próximo pleno una modificación de la Ordenanza Fiscal, relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con el objetivo de incentivar la incorporación al mercado de alquiler de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores.
La ley permite a los ayuntamientos aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota líquida del IBI a aquellos propietarios, incluidas también las administraciones públicas, que dispongan de más de dos viviendas vacías en el mismo municipio y que permanezcan desocupadas durante más de dos años. «Para o cómputo destas vivendas non se teñen en conta a vivenda habitual, segundas residencias, aquelas que estean en proceso de venda ou reparto hereditario, ou que permanezan baleiras por outras causas xustificadas», recuerdan los nacionalistas.
Desde el BNG consideran que la actual escalada de los precios del alquiler, junto con las crecientes dificultades de muchas familias para asumir los costes de la vivienda, hace necesario adoptar medidas que «incentiven a utilización de inmobles de uso residencial que permanecen baleiros por longo espazo de tempo con fins especulativos». n
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