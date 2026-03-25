El BNG reclamará al Concello que pida a la Xunta que haya Formación Profesional en Oleiros
Denuncia que sí existe en localidades como Arteixo o Betanzos
Oleiros
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