Obras
El Concello de Culleredo acometerá mejoras en la red viaria del núcleo de Boedo
El alcalde mantuvo una reunión con los vecinos para conocer sus demandas
El Concello de Culleredo pondrá en marcha varias actuaciones de mejora en el núcleo de Boedo con el objetivo de dar respuesta a las demandas planteadas por los vecinos.
El alcalde, José Ramón Rioboo, mantuvo un encuentro con sus representantes para conocer de primera mano sus necesidades y trasladarles la información sobre los pasos que está dando el Ayuntamiento en relación con las distintas intervenciones previstas.
Durante el encuentro se analizaron las principales necesidades del núcleo, entre las que destaca la mejora de varios puntos de la red viaria. El Concello acometerá próximamente trabajos de acondicionamiento en distintos caminos que presentan un notable deterioro por el paso del tiempo.
Además, José Ramón Rioboo y la primera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Cristina Pardo, se reunieron con representantes del club de carreras de obstáculos Gladiators Culleredo. En esta cita se estudiaron posibles vías de colaboración con el Concello, entre ellas la cesión de un espacio adecuado que permita al club desarrollar sus entrenamientos en mejores condiciones. n
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