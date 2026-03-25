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Fernando Rey Leira, nuevo secretario xeral del PSOE de Curtis

Fernando Rey Leira, nuevo secretario xeral del PSOE de Curtis.

Fernando Rey Leira, nuevo secretario xeral del PSOE de Curtis. / LOC

Curtis

El PSOE de Curtis ha elegido a Fernando Rey Leira, natural de Teixeiro, como nuevo secretario xeral de la agrupación.

Óptico de profesión, Rey Leira es un vecino «muy activo en el ámbito del voluntariado», que afronta el reto con «ganas, esfuerzo e ilusión». "O PSOE de Curtis vén máis forte que nunca, con moitos proxectos e máis futuro para a nosa veciñanza de Teixeiro e de Curtis", afirma.

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El socialista enumera, entre los principales problemas actuales del municipio, el "abandono total" del mobiliario urbano, la falta de inversión en infraestructuras, las deficiencias en centros educativos y la falta de apoyo a la pequeña empresa y asociaciones.

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