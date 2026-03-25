A Laracha propone cambios urbanísticos para ampliar varios centros educativos

El Concello de A Laracha somete a pleno este jueves, 26 de marzo, la aprobación inicial de la modificación número 7 de su Plan General. Esta iniciativa estratégica busca recategorizar terrenos vacíos para adaptarlos a las necesidades sociales actuales.

Entre las actuaciones clave destaca la ampliación de suelo dotacional junto al instituto Agra de Leborís y el colegio Alfredo Brañas para facilitar su expansión.

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Además, se habilitará espacio en el núcleo urbano para un nuevo referente cultural y social, y se crearán zonas libres en Caión. El plan también flexibiliza la normativa de edificación y mejora la red viaria, tal y como especifica el Gobierno local. Si se aprueba, el documento se expondrá al público durante dos meses.