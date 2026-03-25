Luz verde a un plan acústico para desbloquear la urbanización A Xesteira de Oleiros

El Ayuntamiento de Oleiros ha dado luz verde definitiva a la declaración de «zona acústica especial» del ámbito de la urbanización de 88 viviendas de A Xesteira, ubicado junto a la entrada del túnel de Sol y Mar.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó este miércoles la aprobación de esta figura, con la que el Concello pretende soslayar los condicionantes a los que se enfrenta este desarrollo por la cercanía de la carretera AC-12, dado que esta zona supera los niveles sonoros que permite la ley.

El documento apunta una serie de medidas correctoras para intentar reducir estos niveles acústicos, aunque los propios redactores admiten a las dificultades dada la imposibilidad de eliminar el tráfico rodado. Entre las actuaciones que plantean, destaca la instalación de una pantalla acústica vegetal de aproximadamente dos metros de altura a lo largo de todo el frente del polígono residencial.

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El plan puede recurrirse por la vía contenciosa.