Luz verde a un plan acústico para desbloquear la urbanización A Xesteira de Oleiros
El Concello aprueba de forma definitiva la declaración este ámbito como zona acústica especial
A. P.
El Ayuntamiento de Oleiros ha dado luz verde definitiva a la declaración de «zona acústica especial» del ámbito de la urbanización de 88 viviendas de A Xesteira, ubicado junto a la entrada del túnel de Sol y Mar.
El Boletín Oficial de la Provincia publicó este miércoles la aprobación de esta figura, con la que el Concello pretende soslayar los condicionantes a los que se enfrenta este desarrollo por la cercanía de la carretera AC-12, dado que esta zona supera los niveles sonoros que permite la ley.
El documento apunta una serie de medidas correctoras para intentar reducir estos niveles acústicos, aunque los propios redactores admiten a las dificultades dada la imposibilidad de eliminar el tráfico rodado. Entre las actuaciones que plantean, destaca la instalación de una pantalla acústica vegetal de aproximadamente dos metros de altura a lo largo de todo el frente del polígono residencial.
El plan puede recurrirse por la vía contenciosa.
- El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
- A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
- Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
- ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
- Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
- Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como 'lugar que recomendarías a un amigo
- Estos son los dos colegios de A Coruña que Forbes sitúa entre los 100 mejores de España
- Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío