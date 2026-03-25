Los partidos de Bergondo se unen contra el cierre de la sucursal del Santander del polígono

La corporación municipal de Bergondo aprobará mañana en pleno una moción institucional para tratar de evitar el cierre de la oficina del Banco Santander ubicada en el polígono industrial. Esta iniciativa conjunta, que partió de una propuesta inicial del Partido Popular y del BNG, advierte del "grave perjuicio que esta decisión supondrá para la ciudadanía y el tejido empresarial local".

Según ha comunicado la propia entidad financiera a sus clientes, el cierre definitivo de las instalaciones en el parque empresarial está previsto para el próximo 10 de abril, momento en el que concentrarán toda su actividad en la sucursal del municipio vecino de Sada.

La corporación sostiene que este movimiento supone "una repetición de la exclusión financiera en Bergondo". Los partidos recuerdan que hace exactamente cinco años, en marzo de 2021, el Banco Santander ya cerró sus oficinas en Guísamo para trasladarlas al polígono, causando entonces un importante impacto social.

Un grave impacto para mayores y empresarios

En el texto, el Concello subraya que Bergondo cuenta con más de 7.000 vecinos, de los cuales el 30% son mayores de 65 años, y que alberga además "el mayor polígono industrial de la comarca". "No se pueden recortar servicios en el territorio rural amparándose en la digitalización y la consolidación de oficinas; especialmente cuando la sucursal del polígono soporta una fuerte carga de trabajo y atiende a numerosos residentes mayores que requieren obligatoriamente de una atención presencial", recoge la declaración institucional suscrita por todos los partidos, que advierte además de que "las familias y los empresarios se verán obligados a desplazarse a Sada o a depender de terceras personas para realizar sus transacciones diarias".

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"Esta situación es el resultado de un proceso de consolidación bancaria que ha provocado que Bergondo pase de tener cuatro sucursales operativas en el pasado a contar próximamente con una sola", critica la corporación bergondesa, que solicita a la dirección del banco que reconsidere el cierre de la sucursal del parque industrial de Bergondo. El Concello reclamará además a los gobiernos central y autonómico la promulgación de una "legislación que garantice el acceso a los servicios bancarios esenciales" y analizará la posibilidad de Concello de dejar de colaborar con aquellas instituciones financieras que no mantengan una sucursal ni ofrezcan atención presencial dentro del municipio.