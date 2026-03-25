Protesta vecinal para exigir la reapertura del paso de la estación de Teixeiro
Los vecinos, que reunieron más de dos mil firmas, acusan al Adif de "dividir el pueblo en dos" y exigen un paso a distinto nivel accesible y seguro
«Adif divide, Teixeiro resiste», fue uno de los lemas que corearon este miércoles los participantes en una concentración de protesta por el cierre del paso peatonal de la estación de Teixeiro. La Plataforma Vecinal de Teixeiro ha reunido más de dos mil firmas para instar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la reapertura del paso mediante la habilitación de un paso a distinto nivel accesible y seguro.
El colectivo denuncia que el cierre del paso "divide el pueblo en dos" y genera una situación de inseguridad constante para los vecinos y vecinas. Señalan que se trató de una actuación "imprudente" por parte de Adif, que valló el paso sin ofrecer una alternativa que cumpla con los estándares de accesibilidad, pues el paso soterrado actual tiene una pendiente excesiva y aceras insuficientes, apuntan desde el colectivo.
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