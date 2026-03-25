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El PSOE de Arteixo lleva a pleno un plan de vivienda ante la «pasividad» del Concello

El grupo afirma que lleva meses impulsando iniciativas en este ámbito en la localidad

Vista de una vivienda de Arteixo.

Vista de una vivienda de Arteixo. / LOC

RAC

Arteixo

El PSOE de Arteixo defenderá en el pleno de este jueves, 26 de marzo, una moción centrada en el acceso a la vivienda, uno de los principales problemas sociales y económicos que afecta a la ciudadanía, tal y como asegura su portavoz, Martín Seco, que dice que esta situación afecta especialmente a Arteixo por su crecimiento industrial y su proximidad al área metropolitana de A Coruña.

Los socialistas afirman que llevan meses impulsando iniciativas en este ámbito, y advierten que la situación actual esá dificultando que muchas personas accedan a una vivienda "en condicións dignas", tanto de alquiler como de compra.

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Seco señala que "o aumento dos prezos e a falta de oferta están a provocar que a xente nova non poida emanciparse, que as familias teñan que destinar unha parte excesiva dos seus ingresos á vivenda ou que se produzan procesos de expulsión dos barrios".

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