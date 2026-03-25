El PSOE de Arteixo lleva a pleno un plan de vivienda ante la «pasividad» del Concello

El PSOE de Arteixo defenderá en el pleno de este jueves, 26 de marzo, una moción centrada en el acceso a la vivienda, uno de los principales problemas sociales y económicos que afecta a la ciudadanía, tal y como asegura su portavoz, Martín Seco, que dice que esta situación afecta especialmente a Arteixo por su crecimiento industrial y su proximidad al área metropolitana de A Coruña.

Los socialistas afirman que llevan meses impulsando iniciativas en este ámbito, y advierten que la situación actual esá dificultando que muchas personas accedan a una vivienda "en condicións dignas", tanto de alquiler como de compra.

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Seco señala que "o aumento dos prezos e a falta de oferta están a provocar que a xente nova non poida emanciparse, que as familias teñan que destinar unha parte excesiva dos seus ingresos á vivenda ou que se produzan procesos de expulsión dos barrios".