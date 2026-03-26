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Aprobado el contrato de ayuda en el hogar de Sada tras 9 meses en precario

El asunto prospera con los votos del Ejecutivo y el BNG, el rechazo de UPSA y el edil no adscrito y la abstención del PP

Benito Portela, en un pleno.

Benito Portela, en un pleno. / German Barreiros/Roller Agencia

A.P.

Sada

El pleno de Sada dio luz verde este jueves al nuevo contrato del servicio de ayuda en el hogar con los votos del Gobierno local y el BNG, la abstención del PP y el rechazo de Unidos por Sada y el edil no adscrito Fernando España. La edil del PSOE, Almudena Pena, no asistió a la sesión, al igual que dos ediles de UPSA, Breogán Blanco y Sergio García.

La contratación permitirá actualizar un servicio básico que lleva nueve meses en precario y con precios que se han quedado obsoletos. El nuevo pliego recoge un coste anual de 1,6 millones y un aumento del precio por hora de los 17,05 euros actuales a 23,44.

PP, UPSA y el no adscrito apelaron a los reparos no suspensivos de la secretaria, como el relativo a la conveniencia de subrogar a una empleada municipal adscrita al SAF a la nueva concesionaria o supuestas carencias en la organización planteada y cuestionaron que se eleve a pleno sin esperar por el último informe de Secretaría.

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El alcalde, Benito Portela, defendió un pliego «infinitamente mejor que el anterior» que incluye importantes mejoras técnicas y laborales: «Las trabajadoras son un auténtico privilegio para Sada y corremos el riesgo de que se nos vayan si no mejoramos las condiciones», defendió Portela, contrario a la subrogación de la empleada municipal que, defendió, no es obligada y podría acarrear una sentencia «desfavorable».

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