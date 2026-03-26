Arteixo consolida su inversión deportiva con 372.000 euros en ayudas para 2026
Los fondos también cubrirán la organización de eventos y programas de salud física
El pleno municipal de Arteixo ha dado luz verde este jueves a las bases de las subvenciones deportivas para el ejercicio de 2026. Con una partida total de 372.000 euros, el municipio busca mantener su posición como el ayuntamiento gallego (en el rango de 20.000 a 50.000 habitantes) que más recursos públicos inyecta de forma directa en su tejido deportivo, según la Base de Datos Nacional de Subvenciones, tal y como defendió el Concello durante la sesión plenaria.
El objetivo de esta inyección económica es garantizar la promoción efectiva del deporte a través de entidades locales sin ánimo de lucro. Los fondos no solo sostienen la estructura del deporte base y el mantenimiento de actividades cotidianas, sino que también cubren la organización de eventos y programas de salud física.
Además, la convocatoria incluye apoyos específicos para deportistas individuales que acrediten una especial dedicación o proyección en la alta competición, sin olvidar la protección de los deportes autóctonos, que el Concello considera una competencia "clave" para su divulgación y exhibición.
Esta apuesta presupuestaria responde a una demanda ciudadana "masiva", ya que casi la mitad de la población de Arteixo (el 49,5%) está inscrita en alguna actividad deportiva, tal y como aclara el Ayuntamiento. Con más de 17.000 usuarios registrados, el volumen de deportistas ha crecido un 40% en los últimos 14 años.
La oferta ahora se va en el contrato de servicios de las escuelas municipales, convenios con clubes y la gestión de instalaciones públicas como los complejos de Arteixo o Pastoriza-Meicende. Actualmente, mientras disciplinas tradicionales como el fútbol o el baloncesto siguen siendo muy reclamadas, actividades como el pilates o la gimnasia de mantenimiento registran los mayores índices de éxito entre los vecinos.
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