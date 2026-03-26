La congregación Siervas de María pone a la venta el convento de Mosteirón por tres millones
Este conjunto patrimonial de Sada, que lleva años sin uso, sale al mercado "para el desarrollo de un proyecto de reposicionamiento de carácter hotelero, asistencial, institucional , cultural o de alojamiento especializado"
La congregación Siervas de María acaba de poner a la venta por tres millones el antiguo convento de Mosteirón, en Sada, que permanece desde hace años sin uso.
Se trata de un imponente conjunto patrimonial formado por dos edificios, uno que realizaba propiamente las funciones de convento, con su correspondiente capilla, y un segundo bloque que acogió durante muchos un internado.
El edificio, ubicado en la aldea de Machado, está catalogado por el plan general de Sada, que destaca su característica torre rematada por pequeñas almenas y su jardín "de grandes dimensiones con numerosas especies vegetales".
Un activo excepcional
Según detalla la inmobiliaria encargada de su comercialización en un anuncio publicado en el portal Idealista, la parcela está formada por 69.066 metros cuadrados, de los que 2.512 metros cuadrados están edificados. "Se trata de un activo excepcional para el desarrollo de un proyecto de reposicionamiento de carácter hotelero, asistencial, institucional, cultural o de alojamiento especializado, apoyado por la singularidad arquitectónica y territorial del conjunto", destacan desde la inmobiliaria.
Representantes de esta congregación religiosa solicitaron recientemente información al departamento de Urbanismo del Concello de Sada sobre las posibilidades de uso de conjunto, ubicado en suelo rústico. Según recoge la ficha del catálogo del patrimonio, el convento dispone de un grado de protección estructural y se "admite la posibilidad de ampliación del volumen".
La inmobiliaria apela a las posibilidades de un "inmueble único por dimensión, presencia y configuración" y llama la atención sobre la "escasez de activos comparables en el mercado". Afirma que la ausencia de inmuebles de estas características confiere a este convento de Sada "un elevado potencial de revalorización, especialmente mediante una estrategia de regularización registral, ordenación documental y definición de uso" para "captar activos singulares con vocación de transformación y explotación a medio y largo plazo".
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