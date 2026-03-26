La corporación municipal de A Laracha muestra su rechazo a la planta de biogás de Soandres
El alcalde, José Manuel López Varela, se comprometió a convocar a los vecinos a una reunión informativa
La corporación municipal de A Laracha mostró este jueves en pleno ordinario su rechazo —refrendado por los tres grupos municipales— al proyecto de instalación de una planta de biogás en el lugar de Vista Alegre, en la parroquia de Soandres, dejando clara su oposición a una iniciativa que ha generado una profunda preocupación entre los vecinos.
El alcalde, José Manuel López Varela, subrayó que el Ayuntamiento defenderá por encima de todo los intereses de los laracheses y la protección del entorno. En este sentido, también quiso trasladar un mensaje de claridad sobre el procedimiento administrativo, indicando que la Xunta tiene la obligación legal de tramitar todos los proyectos empresariales que se presentan ante la Administración, y que serán los informes sectoriales y la evaluación ambiental los que determinen su viabilidad.
Además, se comprometió a que, en el momento en que el proyecto esté en exposición pública, el Ayuntamiento convocará a los vecinos a una reunión informativa con la participación de personal técnico municipal en la que se explicará en detalle el proyecto, la postura municipal y se facilitará la presentación de alegaciones.
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