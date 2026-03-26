La cita por 20 euros que te hará olvidar la tortilla de Betanzos: callos humeantes, música y chupitos para exprimir a fondo este sábado

Aunque dicen que los callos más espectaculares de Galicia están en el Ensanche, los de Betanzos no se quedan atrás. Así viene a reivindicarlo la fiesta que se celebra este sábado 28 de marzo en el concello, en el que la tortilla betanceira dejará de ser, por una vez, la protagonista a favor de uno de los platos más amados de la gastronomía gallega.

Los callos, con sus garbanzos, su chorizo y su caldo espeso, correrán a partir de las 15.00 horas por las mesas dispuestas en el edificio del antiguo matadero, en el que se dispensará un menú completo con puro sabor a Galicia. El motivo no es otro que la Festa dos Callos de Octava da Ribeira que, junto al banquete, ofrecerá también bebida, música y baile por tan solo 20 euros.

Así será la IV Festa dos Callos de Betanzos, la cita perfecta para bailar y llenarse el estómago este sábado

Apenas unas semanas después del festín de callos organizado en Cambre, la ruta de esta receta parece continuar por la comarca de A Coruña. Esta vez será en Betanzos, que celebrará la IV edición de su especial festejo dedicado a estas elaboraciones.

El programa comenzará a las 14.00 horas con la apertura de puertas, aunque no será hasta las 15.00 horas cuando la comida empiece a rebosar los platos. Además del potaje, el menú incluirá otro clásico de la tierra: la empanada, así como postres y café de pota.

Para pasar estas delicatessens, habrá bebidas como agua y refrescos, que también formarán parte del festín. Y uno de los puntos fuertes de la comilona, el vino y los chupitos, que se servirán a quienes quieran darle a su mediodía un toque espirituoso.

Al finalizar el festín y ya con el estómago satisfecho, será el momento de echarse a la pista. Para ello saldrá a escena Xilo a partir de las 17.00 horas, que interpretará temas icónicos en formato de verbena.

La cumbia, el pasodoble y el merengue de sus melodías le pondrán el broche al festejo, organizado por la comisión Octava da Ribeira. Al celebrarse en el antiguo matadero, el aforo será más limitado que en otras fiestas populares al aire libre, aunque se espera que tanto residentes como visitantes puedan disfrutarla.

Quienes se queden fuera tendrán muy cerca otra alternativa gastronómica, Porto Feria, que reunirá hasta el 12 de abril en el muelle de Batería de A Coruña una potente propuesta de ocio con atracciones, hostelería y puestos artesanos. Además, hasta el día 6, el lugar acogerá la Burger Fest, que contará con media decena de foodtrucks repletos de hamburguesas y con Estrella Galicia a precios populares.

El fin de semana, estos camiones gastronómicos estarán abiertos desde las 13.00 horas hasta la medianoche. Los betanceiros más puristas, que quieran degustar su plato más típico, tendrán en cambio que aguardar hasta octubre a que regrese la Semana de la Tortilla, en la que podrán disfrutar de sus raciones a un coste especial.