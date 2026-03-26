El Gobierno de Cambre se abstiene en su propia propuesta de pago de facturas por irregularidades

"Vaya tela, a ver quién levanta la mano para pagar las facturas". El presagio del portavoz del PSOE de Cambre, Diego Alcantarilla, se cumplió a rajatabla. Nadie levantó la mano. Hasta el Gobierno local se abstuvo en su propuesta del pago de facturas de las actuaciones de la Rede Cultural por las irregularidades de la tramitación. Todos los grupos se abstuvieron menos UxC, que votó en contra.

Este insólito capítulo ilustra la anómala situación política y administrativa de Cambre, un municipio que ha cambiado tres veces de alcalde en lo que va de mandato y que intenta a duras penas ponerse al día en los pagos y regularizar las concesiones en precario.

El pleno ordinario de este jueves dio luz verde a dos reconocimientos extrajudiciales de crédito por el pago de facturas pendientes pero tumbó un tercero por las advertencias, ya no solo de Secretaría e Intervención, sino del propio coordinador del área de Cultura, que recomendaba no levantar los reparos por las "múltiples deficiencias" en la tramitación del mismo. El expediente incluía los pagos de varias contrataciones de la Red Cultural de la Diputación que sumaban poco más de 20.000 euros. Esta ayuda había sido solicitada por el Ejecutivo de UxC, que realizó una propuesta de actuaciones, pero la subvención fue concedida ya durante el mandato del PP, que instruyó el expediente.

Unión por Cambre fue el primero en hacer alusión a las advertencias de las habilitadas nacionales y del propio coordinador del área.

-"Nunca vi un informe técnico de que no procede levantar un paro. Díganos algo a lo que podamos agarrarnos para levantarlo, no basta con decir que perdemos la subvención, eso no es una justificación, defendió la exalcaldesa y líder de este partido independiente, María Pan, que a renglón seguido pidió a las habilitadas nacionales que informasen sobre las consecuencias legales a las que se enfrentaban los grupos que votasen a favor de aprobar los pagos a pesar de estas advertencias.

Consulta a Intervención

La interventora explicó que a pesar de que los trabajos habían sido realizados, el procedimiento no se había seguido "en absoluto", por lo que la aprobación del gasto podía acarrear consecuencias para los ediles que votasen a favor, tal y como establece la legislación.

El PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños afearon también al Gobierno local la falta de explicaciones, aunque avanzaron su intención de abstenerse al tratarse de actuaciones efectivamente realizadas y ante el riesgo de perder la ayuda provincial. "Presumo que ni es que alguien quisiese meter la mano en la caja, es una cuestión de negligencia pero dé explicaciones", reclamó el nacionalista Daniel Carballada, que llamó la atención sobre lo "absurdo" de la situación.

En respuesta, el Ejecutivo explicó que los trámites se iniciaron con el coordinador de cultura de baja, por los que asumió la tarea un técnico del ámbito de deportes que no solicitó la preceptiva reserva de crédito, error que se intentó enmendar posteriormente sin resultado.

"Tengo clarísimo que no se respetó la contratación administrativa, es una responsabilidad que hay que asumir. Yo traigo esto porque es responsabilidad de todos decidir si tiramos para adelante y pagamos este importe, que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde", defendió la alcaldesa, Diana Piñeiro, que admitió que se trataba de un "tema muy, muy serio".

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El asunto fue finalmente rechazado con los votos de UxC y la abstención del resto de fuerzas.