El Grupo Malasa ampliará su fábrica en Cerceda y creará un proyecto de viviendas sostenibles de madera.

El Grupo Malasa, una empresa con más de 30 años de experiencia dedicada al diseño, fabricación e instalación de mobiliario a medida, impulsará una ampliación de sus instalaciones en Cerceda y trabaja en un proyecto de viviendas sostenibles en madera destinadas, entre otros usos, a alojar a sus propios trabajadores.

El presidente del grupo, Javier Pérez Patiño, avanzó este jueves que la compañía prevé sumar 16.000 metros cuadrados a su fábrica actual, dentro de un complejo industrial que ya alcanza los 800.000 metros cuadrados en España y México. La ampliación, que podría completarse entre 2027 y 2028, cuenta con la colaboración del Concello de Cerceda y del Gobierno central.

La firma estudia el desarrollo de viviendas modulares de madera para usos residenciales, turísticos (como campings) y para facilitar alojamiento a su plantilla, en un contexto de "creciente necesidad de mano de obra", como aclaró Patiño, que explicó que las instalaciones de Cerceda cuentan con muchos empleados procedentes de Perú y México, entre otros países.

Malasa opera en 95 países y ha desarrollado más de 45.000 proyectos, con un 50% de su facturación procedente de mercados internacionales, tal y como señaló el presidente.

La expansión de Malasa se enmarca en un momento de máxima ocupación del polígono de O Acevedo, donde la compañía se ha consolidado como principal motor económico.

El grupo supera los 1.000 empleados y lidera un parque empresarial que da trabajo a unas 2.500 personas y cuenta con 35 empresas en activo. "Queremos seguir creciendo para ser un motor económico del municipio", dijo el presidente.

Durante la visita institucional, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó el potencial de la compañía tras recorrer sus instalaciones. “Quedo abraiado do que vin. En Cerceda temos unha industria moi innovadora”, afirmó, subrayando el apoyo del Ejecutivo a proyectos con proyección internacional.

En la misma línea, Juan Manuel Rodríguez, el alcalde de Cerceda, puso en valor el arraigo de la empresa en el municipio. "É a maior empregadora que temos aquí e é un orgullo para nós", señaló, destacando también su compromiso con el territorio.

Un polígono en expansión

Casi tres décadas después de su puesta en marcha, el polígono ercedense afronta ahora el reto de la falta de suelo disponible.

Ante esta situación, el Concello ha activado un plan de expansión para el polígono. El alcalde, Juan Manuel Rodríguez, ha trasladado a Suelos Empresariales del Atlántico un informe para analizar la viabilidad de incorporar 450.000 metros cuadrados adicionales a los 700.000 actuales.

La tramitación urbanística se encuentra en fase avanzada tras la aprobación del plan de sectorización, a la espera del análisis de costes por parte de la entidad estatal para dar cabida a nuevas industrias interesadas en instalarse en el municipio.

La competitividad del polígono se apoya en su ubicación estratégica, a apenas 20 minutos de A Coruña y con conexión directa a la N-550 y la AP-9.

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Además, este mismo 2026 está prevista la entrada en funcionamiento de una nueva planta de reciclaje textil impulsada por la Xunta, que reforzará el perfil industrial del enclave.