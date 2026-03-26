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Una mujer y dos menores destrozan a pedradas una pantalla led del casco histórico de Betanzos

El Concello denunciará a los autores de este acto vandálico, que fue registrado por las cámaras de videovigilancia del parque de Cabildos.

Pantalla led del parque de Cabildos, destrozada a pedradas.

Pantalla led del parque de Cabildos, destrozada a pedradas. / LOC

RAC

Betanzos

El Concello de Betanzos ha interpuesto una denuncia contra los autores de un acto vandálico en el recientemente inaugurado parque de Cabildos, en el casco histórico. Según informan fuentes próximas al Ayuntamiento, las cámaras de videovigilancia grabaron a dos menores, que estaban acompañados por una mujer, que rompieron a pedradas la pantalla led informativa instalada en el recinto.

Los hechos se produjeron el miércoles sobre las 15.0 horas. El Concello ya ha identificado a los responsables y emprenderá las acciones legales correspondientes.

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El mupi dañado fue instalado recientemente junto al sistema de taquillas inteligentes, dentro del proyecto de construcción del parque.

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