Oleiros aprueba modificar el plan general para ampliar servicios deportivos en Bastiagueiro

El Pleno del Concello de Oleiros ha acordado modificar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para adaptar la clasificación del suelo en el entorno de la avenida Ernesto Che Guevara, a la altura de la playa de Bastiagueiro, para adaptarlos a su realidad actual y permitir al mismo tiempo la creación de nuevas instalaciones deportivas en la zona, aceptando las alegaciones presentadas por la empresa Terra Sports Academy SL, que ya opera en el concello.

La modificación puntual, que ha sido aprobada inicialmente, busca reconocer la realidad actual de los terrenos que, pese a estar dotados de los servicios urbanos necesarios y haber sido edificados en parte desde hace décadas, no se encuentran clasificados como suelo urbano. En concreto, el cambio afecta a cinco parcelas. Dos de ellas están ocupadas por edificaciones plurifamiliares, construidas en 1976, que se asientan sobre suelo rústico de protección de infraestructuras que, con la modificación, pasa a ser suelo urbano consolidado.

Esta misma calificación es la que recibirán las otras tres parcelas del ámbito en las que en la actualidad no hay ningún uso implantado. No obstante, hace unos años hubo un intento de levantar una gasolinera en la zona, aunque la Justicia impidió este desarrollo.

Campus deportivo

Sería en esta superficie vacía, contemplada como zona dotacional, en la que se autorizarían las nuevas instalaciones deportivas o terciarias relacionadas con las actividades de deporte o náuticas del entorno. La memoria justificativa señala la idoneidad de estos usos dada la proximidad de la Facultad de Ciencias del Deporte (INEF), de la playa, de las pistas de patinaje de velocidad y skate y del futuro multiusos.

Precisamente, esta circunstancia es la que quiere aprovechar la empresa alegante para levantar en la parcela un centro deportivo y, además, ampliar los usos existentes para habilitar una zona de restauración y otra de equipamientos médicos y oficinas de gestión. Entre sus peticiones también figura la de permitir habilitar una zona para la práctica de deporte al aire libre y elevar de 10 a 15 metros la altura máxima de edificación en la parte posterior de la parcela, manteniendo la integración paisajística, para levantar instalaciones como un rocódromo.

Plazas de aparcamiento

La propuesta de modificación salió adelante con el visto bueno del grupo de Gobierno, de Alternativa dos Veciños, y la abstención del resto de formaciones. En su turno de intervención, el PP criticó la "falta de visión global y pública" del Ejecutivo local e incidió en la necesidad de ampliar las plazas de aparcamiento en la zona, recordando que esa parcela se podría haber usado para tal fin.

En la misma línea, el grupo municipal del PSOE señaló que Oleiros "pide a gritos" un aparcamiento disuasorio ante el "grave problema de movilidad" que padece el municipio. Respecto a la propuesta, recordó al alcalde que ya había hablado anteriormente de esta empresa "dirigida por deportistas de élite". El BNG, por su parte, señaló que en esta zona "solo cabe contención" y que no ven "necesidad" en la modificación y sí "muchos bugas", en referencia al aumento del tráfico en la zona.