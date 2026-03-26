La Xunta da luz verde ambiental al cambio de uso de suelo forestal a agrícola para una plantación de aguacate en Abegondo
La modificación afecta a una superficie de 74.531 metros cuadrados, que actualmente se encuentra sin vegetación arbórea
La Xunta acaba de dar luz verde ambiental al proyecto de cambio de suelo forestal a agrícola para una plantación de aguacate en Abegondo. El proyecto, promovido por Frutas Geixade SC, consiste en el cambio de funcionalidad de once parcelas en el lugar de Brimieiro, en la parroquia de Montouto, para destinarlas a la producción de aguacate.
La modificación afecta a una superficie de 74.531 metros cuadrados, que actualmente se encuentra prácticamente en su totalidad sin vegetación arbórea. El promotor deberá hacer operaciones básicas de acondicionamiento de los terrenos para proceder a la plantación de los árboles entre los que no se prevén actuaciones de "gran envergadura", como movimientos de tierra significativos.
El informe ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente concluye que no son previsibles efectos adversos, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados en relación con la protección atmosférica, población, el agua, la salud, el suelo y las infraestructuras, así como la gestión de residuos.
Se trata de un cultivo que está ganando gran popularidad en Galicia, y ahora más en el área metropolitana de A Coruña. La Consellería de Medio Ambiente está evaluando otra iniciativa similar en el municipio de Culleredo.
En su caso, la empresa, que tiene actualmente una explotación agrícola de seis hectáreas, pide la luz verde medioambiental para plantar los árboles en las fincas colindantes, añadiendo unas 1,9 hectáreas más.
- A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
- El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
- Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
- Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
- Afectados por las expropiaciones del Monte Mero, en A Coruña: 'Muchos vecinos no tienen los recursos económicos para el cambio de vivienda
- El polígono de Bergondo pierde su única sucursal bancaria: 340 empresas se quedan sin servicio presencial
- El santuario de la cerveza artesana en A Coruña que compite con los mejores del mundo: 'Fuimos los primeros en traerla a la ciudad
- El Concello de A Coruña refuerza el control del pago de nóminas en el nuevo contrato del ocio del Fórum y el Ágora