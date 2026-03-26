La Xunta da luz verde ambiental al cambio de uso de suelo forestal a agrícola para una plantación de aguacate en Abegondo

La Xunta acaba de dar luz verde ambiental al proyecto de cambio de suelo forestal a agrícola para una plantación de aguacate en Abegondo. El proyecto, promovido por Frutas Geixade SC, consiste en el cambio de funcionalidad de once parcelas en el lugar de Brimieiro, en la parroquia de Montouto, para destinarlas a la producción de aguacate.

La modificación afecta a una superficie de 74.531 metros cuadrados, que actualmente se encuentra prácticamente en su totalidad sin vegetación arbórea. El promotor deberá hacer operaciones básicas de acondicionamiento de los terrenos para proceder a la plantación de los árboles entre los que no se prevén actuaciones de "gran envergadura", como movimientos de tierra significativos.

El informe ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente concluye que no son previsibles efectos adversos, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados en relación con la protección atmosférica, población, el agua, la salud, el suelo y las infraestructuras, así como la gestión de residuos.

Se trata de un cultivo que está ganando gran popularidad en Galicia, y ahora más en el área metropolitana de A Coruña. La Consellería de Medio Ambiente está evaluando otra iniciativa similar en el municipio de Culleredo.

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En su caso, la empresa, que tiene actualmente una explotación agrícola de seis hectáreas, pide la luz verde medioambiental para plantar los árboles en las fincas colindantes, añadiendo unas 1,9 hectáreas más.