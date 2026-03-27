Arteixo transforma Candame con un nuevo parque infantil inclusivo con el diseño de la "Nueva Bauhaus Europea"

El Concello de Arteixo acaba de sacar a licitación por 322.000 euros las obras para la creación de un nuevo parque en Candame, que no solo busca dotar de servicios de ocio a la zona, sino convertirse en un «referente de inclusión y diseño bajo los principios de la Nueva Bauhaus Europea».

El proyecto, firmado por el ingeniero de caminos David Gómez Vázquez, de la firma Bosco Ingeniería, plantea la humanización de una parcela de 16.135 metros cuadrados que actualmente se encuentra vacía y cubierta únicamente de césped. La intervención se localiza estratégicamente entre la Rúa Aurelio Aguirre y la Rúa Pastor Díaz, complementando las recientes obras de urbanización de la zona.

El parque infantil contará con doce elementos de juego de última generación, certificados bajo estrictas normas europeas de seguridad. Entre el equipamiento destacan un carrusel y un columpio combinado diseñados para que niños con diferentes capacidades puedan jugar juntos, juegos musicales y toboganes de ladera y cuerdas de trepa.

Toda el área contará con pavimento de caucho continuo amortiguador y un vallado perimetral de seguridad para proteger a los usuarios del tráfico rodado cercano.

Para los adultos y personas mayores se ha proyectado una zona de descanso y actividad física. Esta área incluirá elementos biosaludables (bicicleta estática y de brazos) y una plaza de estancia coronada por una pérgola de madera y acero que cubrirá el 50% de la superficie para generar sombra.

El mobiliario se completa con bancos prefabricados de hormigón y madera, mesas de diseño y nuevas redes de alumbrado, riego y una fuente de agua potable.

Noticias relacionadas

La integración paisajística se logrará mediante la plantación de once ejemplares de Liquidambar styraciflua y macizos arbustivos de Abelia grandiflora, reforzando el carácter verde y sostenible de la UA-3. Con esta actuación, Arteixo refuerza su compromiso con un modelo de municipio «más humano y equilibrado», como detalla el Ejecutivo local en su documentación.