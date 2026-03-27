Cerceda renovará el campo de fútbol de O Outeiro, en A Silva

El Concello de Cerceda aprobó el proyecto de renovación del terreno de juego del campo de fútbol de O Outeiro, en A Silva. En la sesión plenaria celebrada este jueves, la corporación dio luz verde a una actuación que supondrá una inversión de más de 409.000 euros.

La intervención responde a importantes deficiencias detectadas en el antiguo terreno. Para corregir esta situación, se llevarán a cabo trabajos de desmontaje, compactación y modificación del eje del campo, con el objetivo de aprovechar mejor el espacio.

El nuevo terreno de juego contará con una base compuesta por una capa de 15 centímetros de grava, sobre la que se extenderán 20 centímetros de zahorra. Además, se instalará una lámina impermeable de 20 milímetros, una base elástica de 10 milímetros y, finalmente, el césped artificial. Esta solución técnica permitirá garantizar una superficie más estable, segura y resistente al paso del tiempo.

La inversión mejorará las condiciones de uso de las instalaciones y, al mismo tiempo, permitirá reducir las necesidades de mantenimiento a largo plazo, favoreciendo una gestión más eficiente de los recursos municipales.

El alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, señaló que “a nosa intención é que queden unhas instalacións máis que dignas, que sirvan de base para a práctica deportiva durante a primeira metade do século”. En este sentido, remarcó que se trata “dunha aposta moi importante para o futuro do campo, que nos permitirá contar cun terreo en boas condicións e limitar as actuacións a tarefas de mantemento”.

Noticias relacionadas

La inversión se enmarca en la línea de mejoras del Concello de Cerceda en las infraestructuras deportivas municipales, con el fin de fomentar la práctica del deporte y contribuir al bienestar de la ciudadanía.