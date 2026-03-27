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Concurrido café con el alcalde de Paderne

Encuentro del alcalde de Paderne en el local social de Velouzás.

Encuentro del alcalde de Paderne en el local social de Velouzás. / LOC

RAC

Paderne

El regidor de Paderne, Sergio Platas, inauguró ayer el ciclo de encuentros Un café co alcalde en el local de Velouzás.

Se trata de una iniciativa para «involucrar» a los vecinos en la toma de decisiones mediante una conversación «distendida».

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Numerosas personas participaron en esta primera cita.

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