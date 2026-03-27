Oleiros adjudica 5 de las 12 parcelas para nuevas viviendas que sacó a subasta por más de 1 millón de euros

El Concello de Oleiros ha cerrado esta semana la puja por 12 parcelas para la construcción de viviendas unifamiliares, plurifamiliares y una de uso comercial, que se ha saldado con cinco lotes adjudicados. Se trata de 3 parcelas de las siete que se ofertaban en el grupo de viviendas unifamiliares, dos en Santa Cruz y una en Oleiros, muy cerca de la Casa del Concello, en las que se pueden levantar 7 inmuebles. Las otras 2 parcelas corresponden a las destinadas a vivienda plurifamiliar para su adquisición por parte de cooperativas. El importe de enajenación de estos lotes, IVA incluido, supera los 1,1 millones de euros.

Junto a estas parcelas, el Concello también sacaba a subasta otras dos en Mera y Santa Cruz sujetas al régimen de protección pública cuya puja quedó desierta. Tampoco hubo ofertas por otras propiedades que corrieron con anterioridad la misma suerte en pujas pasadas. Es el caso de la conocida como finca A Cubana, en el cruce de O Carballo, que es además el único terreno que no es del patrimonio municipal, lo que le exime de ciertas limitaciones pero priva al Concello de los ingresos recaudados por su venta. Tampoco encontraron nuevamente comprador un solar en la calle Francisco Lloréns, donde se pueden edificar dos viviendas adosadas; además de una parcela en la avenida Espoz y Mina de Iñás apta para una vivienda unifamiliar.

Además de las parcelas residenciales, la puja incluía una parcela para uso comercial en la rúa Ocaso, junto a la rotonda del Che Guevara, en el mismo desarrollo en el que la cadena Lidl está levantando un nuevo supermercado. No hubo personas ni entidades interesadas en hacerse con la propiedad.

Esta oferta de suelo para la construcción de vivienda se suma a la realizada por el Concello el año pasado y que prevé la construcción de 149 viviendas en tres promociones diferenciadas. Una de ellas está en Perillo, donde ya han comenzado los trabajos. Otra, en Xaz, que se espera que arranque "en los próximos días", y otra en Mera.