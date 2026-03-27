Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Formación de especialidades en el ChuacEdificios enteros de pisos turísticos en A CoruñaAfectados por las expropiaciones del Monte Mero, a la esperaLos acuerdos clave del fin de la huelga de médicosEl templo de la cerveza artesana en A CoruñaEl Deportivo, especialista en los minutos finales
instagramlinkedin

La Policía Local detiene a un hombre en Culleredo por robar pertenencias del interior de furgones industriales

Un vecino de la urbanización Tierno Galván, en Acea de Ama, alertó a las fuerzas de seguridad sobre la presencia de una persona en un vehículo retirando objetos

Material recuperado por los agentes de Culleredo.

Material recuperado por los agentes de Culleredo. / LOC

RAC

Culleredo

La Policía Local de Culleredo procedió a la detención de un individuo como presunto autor de la comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas en la madrugada de este jueves. Sobre las 1.40 horas, un vecino de la urbanización Tierno Galván, en Acea de Ama, alertó a las fuerzas de seguridad sobre la presencia de una persona retirando objetos de un vehículo estacionado en dicha calle.

De inmediato se desplazó hasta ese punto una dotación de la Policía Local, sorprendiendo a un varón con vestimenta oscura y capucha a punto de subirse a un turismo estacionado a escasos metros del referido por el vecino en su aviso. Al verse localizado comienza una huida a pie del lugar siendo perseguido por los agentes, que finalmente lo apresan.

Al detenido, un varón de 45 años de A Coruña, se le intervinieron diversas pertenencias procedentes de dos furgones industriales, tal y como se verificó con sus propietarios. El material sustraído se compone principalmente de herramientas de trabajo, destacando dos maletines completos.

Noticias relacionadas

El Concello de Culleredo destaca la importancia de la colaboración ciudadana para alertar a las fuerzas de seguridad ante comportamientos sospechosos y así efectuar una intervención rápida de los agentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
  2. El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
  3. El santuario de la cerveza artesana en A Coruña que compite con los mejores del mundo: 'Fuimos los primeros en traerla a la ciudad
  4. Afectados por las expropiaciones del Monte Mero, en A Coruña: 'Muchos vecinos no tienen los recursos económicos para el cambio de vivienda
  5. Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo
  6. A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
  7. Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
  8. El Deportivo avanza en la renovación de Noé Carrillo

Cerceda renovará el campo de fútbol de O Outeiro, en A Silva

Cerceda renovará el campo de fútbol de O Outeiro, en A Silva

La Policía Local detiene a un hombre en Culleredo por robar pertenencias del interior de furgones industriales

La Policía Local detiene a un hombre en Culleredo por robar pertenencias del interior de furgones industriales

La Casa das Cunchas, el último reducto de los Franco en Meirás

La Casa das Cunchas, el último reducto de los Franco en Meirás

Oleiros aprueba modificar el plan general para ampliar servicios deportivos en Bastiagueiro

Oleiros aprueba modificar el plan general para ampliar servicios deportivos en Bastiagueiro

Aprobado el contrato de ayuda en el hogar de Sada tras 9 meses en precario

Aprobado el contrato de ayuda en el hogar de Sada tras 9 meses en precario

El Gobierno de Cambre se abstiene en su propia propuesta de pago de facturas por irregularidades

La corporación municipal de A Laracha muestra su rechazo a la planta de biogás de Soandres

La corporación municipal de A Laracha muestra su rechazo a la planta de biogás de Soandres

Una mujer y dos menores destrozan a pedradas una pantalla led del casco histórico de Betanzos

Una mujer y dos menores destrozan a pedradas una pantalla led del casco histórico de Betanzos
Tracking Pixel Contents