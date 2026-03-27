La Policía Local detiene a un hombre en Culleredo por robar pertenencias del interior de furgones industriales

La Policía Local de Culleredo procedió a la detención de un individuo como presunto autor de la comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas en la madrugada de este jueves. Sobre las 1.40 horas, un vecino de la urbanización Tierno Galván, en Acea de Ama, alertó a las fuerzas de seguridad sobre la presencia de una persona retirando objetos de un vehículo estacionado en dicha calle.

De inmediato se desplazó hasta ese punto una dotación de la Policía Local, sorprendiendo a un varón con vestimenta oscura y capucha a punto de subirse a un turismo estacionado a escasos metros del referido por el vecino en su aviso. Al verse localizado comienza una huida a pie del lugar siendo perseguido por los agentes, que finalmente lo apresan.

Al detenido, un varón de 45 años de A Coruña, se le intervinieron diversas pertenencias procedentes de dos furgones industriales, tal y como se verificó con sus propietarios. El material sustraído se compone principalmente de herramientas de trabajo, destacando dos maletines completos.

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El Concello de Culleredo destaca la importancia de la colaboración ciudadana para alertar a las fuerzas de seguridad ante comportamientos sospechosos y así efectuar una intervención rápida de los agentes.