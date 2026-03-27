El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz

El núcleo de Santa Cruz, uno de los más poblados de Oleiros, verá reducida en los próximos días su oferta financiera. El Banco Santander, al igual que hizo en el polígono de Bergondo, ha anunciado el cierre de su sucursal el próximo 10 de abril. La decisión va en la línea de las políticas de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, que el pasado año cerró cerca de 200 oficinas en toda España, reduciendo su red en un 10%.

La medida afecta a unos 15.400 vecinos de las parroquias de Liáns y Dorneda y a 750 empresas y autónomos del entorno, que ahora tendrán que desplazarse a la oficina de Perillo para poder ser atendidos de manera presencial, aunque también disponen de oficina operada por agente en los núcleos de Mera y Oleiros. No es el mismo caso que el de Bergondo, donde el cierre de la oficina del polígono supone la marcha de la entidad del concello. Lo hace además después de cerrar hace unos años, no sin polémica, la sucursal que tenía en Guísamo.

En Bergondo, Abanca queda como única entidad bancaria del municipio, pero en Santa Cruz la marcha del Santander no supone dejar el mercado en manos de una única firma financiera, ya que, además del banco gallego, Caixabank y Sabadell cuentan con sendas sucursales en la localidad.

Los trabajadores de la oficina se afanaban estos días en preparar las cajas para la mudanza. No obstante, al contrario de lo que sucede en Bergondo, no es un cierre total, pues el Santander tiene intención de dejar operativos los dos cajeros que tiene en la actualidad, lo que amplía un poco más el abanico de operaciones que pueden realizar los clientes que no dispongan de banca electrónica.

Reacciones políticas

En Bergondo, el Pleno de la corporación aprobó en su sesión de este jueves una moción institucional para reclamar a la entidad presidida por Ana Patricia Botín el mantenimiento de la oficina. En Oleiros, el partido del Gobierno, Alternativa dos Veciños, emitió este viernes un comunicado en el que denuncian que el cierre provoca "una total exclusión social y financiera" de las personas de mayor edad, ya que impide que se desenvuelvan de forma autónoma a la hora de realizar operaciones como el cobro de las pensiones o abonar cualquier recibo, "obligando a este colectivo a depender de terceras personas", apuntan.

“Es una vergüenza como las entidades bancarias juegan con la gente, con el dinero de la gente. Nosotros estamos denunciando esto y vamos a hablar con la Xunta de Galicia a ver el qué se puede hacer para evitar la fuga y la desatención a los vecinos por parte de las sucursales bancarias”, indicó el presidente de Alternativa de los Vecinos y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.