Semana Santa de novedades y despedida de la actual directiva de la cofradía de Betanzos
RAC
Betanzos
El ciclo de música clásica sacra abrirá este lunes la Semana Santa de Betanzos, declarada de interés turístico de Galicia.
Será la última celebración bajo la dirección de la junta directiva presidida por Jorge Vázquez, que se despide a lo grande y deja una Semana Santa «mejor, más grande y más participativa», en palabras del vicepresidente, Francisco Díaz.
Cofradía y Concello invitan a todos a disfrutar de una celebración que incluye importantes novedades, como el Ecce Homo restaurado por el Museo das Mariñas.
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