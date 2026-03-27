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Trabajadores de Losán instan a la Xunta a convocar una mesa negociadora

El comité tacha de "irreales e inviables" las propuestas trasladadas por la dirección y urge un foro con todas las partes implicadas para dar una solución a la "crítica" situación del grupo

Protesta de los trabajadores de Losán en Teixeiro.

Protesta de los trabajadores de Losán en Teixeiro. / CASTELEIRO

El comité de industrias Losán reclama a la Xunta la «convocatoria inmediata» de una mesa negociadora en la que participen todas las partes implicadas para «encontrar soluciones urgentes a la crítica situación que atraviesa la compañía».

Los trabajadores advierten de que la «incapacidad de la empresa para sacar adelante el plan de reestructuración coloca en serio riesgo 200 empleos en Galicia» repartidos entre las plantas de Curtis y Vilasantar y las oficinas de A Coruña.

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El comité explica que la dirección de la empresa presentó recientemente un «supuesto plan de futuro» sin facilitar los planes de reestructuración a pesar de que fueron solicitados en reiteradas ocasiones. Los trabajadores de las fábricas de Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha critican la falta de transparencia y tachan las propuestas trasladadas por la dirección de Losán como «irreales e inviables».

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