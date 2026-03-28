Betanzos reclama una "solución inmediata" a la carencia de personal en las oficinas de Seguridad Social

La alcaldesa, María Barral, se reunió este sábado con el subdelegado del Gobierno en Galicia, Julio Abalde, para reclamarle una «solución inmediata» a los problemas de falta de personal en la oficina de la Seguridad Social. La regidora denuncia que la merma de trabajadores obliga a los vecinos a desplazarse a otros lugares para ser atendidos.

«Los vecinos de Betanzos y la comarca, que disponen de una oficina en el centro de la ciudad, no tienen porque desplazarse a Coruña, Melide o Ferrol para hacer gestiones presenciales como está ocurriendo muchas veces”, defendió Barral. que explicó al delegado que los problemas, con soluciones efímeras, se remontan a la emergencia sanitaria por la Covid-19: «Desde la pandemia no ha vuelto a funcionar con total normalidad».

Los responsables de este servicio atribuyen los problemas a bajas de larga duración y al sistema de teletrabajo, "que hace que muchos días no pueda ofrecerse una atención presencial”. según explicó María Barral. Estas aclaraciones no convencen a la alcaldesa, que llama la atención sobre los perjuicios que acarrea esta situación Lo que padecemos los vecinos es «a todas luces, insoportable».

«Hemos confiado en que hubiese soluciones pero estas siguen sin darse y las explicaciones, aunque podemos entenderlas, no las compartimos. No podemos dejar que siga pasando el tiempo y que no haya una solución definitiva para poder cubrir las bajas que tiene la oficina», advierte la regidora.

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El Gobierno local brigantino espera que tras esta última reunión con el subdelegado, el Ejecutivo central de los pasos necesarios para solucionar de forma definitiva el problema. «Ese es el acuerdo alcanzado con el subdelegado y espero que se cumpla lo antes posible», apunta Barral