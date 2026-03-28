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El BNG de Miño critica al Gobierno local por atribuir las carencias del SAF a las bajas

El portavoz del BNG de Miño, Alberte G. Nicolás.

El portavoz del BNG de Miño, Alberte G. Nicolás. / LOC

RAC

Miño

El BNG de Miño se congratula de la adjudicación del servicio de ayuda en el hogar a Fepas y espera que el nuevo contrato permita dejar atrás los problemas que arrastra la atención a mayores y dependientes.

La formación insta aún así al Gobierno local a rectificar y le afea que en una carta dirigida a los usuarios atribuyese la situación al elevado número de bajas: "É inaceptable que se pretenda trasladar á opinión pública que o problema do SAF son as súas profesionais cando levan meses sostendo o servizo en condicións moi difíciles", critica el portavoz, Alberte G. Nicolás.

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