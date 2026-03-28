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El café Lanzós lanza The Sound Lanzós Betanzos, su primer festival musical

El bar, ubicado en pleno casco histórico, cuenta con más de quince años de experiencia en música en vivo

Terraza del Café Lanzós, en el casco histórico de Betanzos.

Terraza del Café Lanzós, en el casco histórico de Betanzos. / RAC

RAC

Betanzos

Cuenta atrás para el festival The Sound Lanzós, organizado por Café Lanzós, un local con más de 15 años de experiencia en música en vivo. Será el próximo 11 de abril en la Rúa Lanzós e incluye las actuaciones de Fúlmine (Betanzos), The Black Age , Morgen (A Coruña), The Dharma Chain (Australia) y El Saguaro (Portugal).

El festival contará además con artesanos y food truck.

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El festival comenzará a las 16.00 horas y se prolongará hasta las tres de la madrugada. Un DJ amenizará las pausas entre conciertos.

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