Denunciado un vecino de Culleredo por vertidos en los montes de A Zapateira
El Seprona determinó durante la investigación que procedían de una vivienda en obras
Un vecino de Culleredo ha sido denunciado por abandonar residuos domésticos y restos de una obra en los montes de A Zapateira. La unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) inició la investigación al tener conocimiento de la existencia de varios vertederos incontrolados. Los agentes realizaron inspecciones en la zona y determinaron que los vertidos procedían supuestamente de una vivienda ubicada en las proximidades que se encontraba en obras. Tras localizar el foco de los residuos, los guardia civiles solicitaron al presunto responsable de los vertidos la documentación que amparaba las obras en la vivienda y la gestión de residuos, pero no se llegó a presentar ningún tipo de documentación relacionada.
El hombre fue denunciado por carecer de autorización municipal y por las supuestas irregularidades cometidas. En posteriores servicios, los agentes del Seprona constataron que los residuos que formaban estos vertederos fueron retirados, con la restauración de la zona a su estado anterior.
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