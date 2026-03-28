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Tres bomberos de Oleiros participan completan con éxito la subida vertical del Gran Hotel Bali, en Benidorm

Los tres efectivos de Emerxencias de Oleiros en la azotea del Gran Hotel Bali de Benidorm.

Los tres efectivos de Emerxencias de Oleiros en la azotea del Gran Hotel Bali de Benidorm. / LOC

RAC

Oleiros

Los efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias de Oleiros Esteban Trillo, Adalberto Robles e Pedro López, completaron con éxito este sábado la Subida Vertical Gran Hotel Bali de Benidorm. La prueba consistía en subir 924 escaleras hasta alcanzar la cima del edificio, de 52 plantas.

Los tres efectivos posan a la entrada del Gran Hotel Bali antes de realizar la prueba.

Los tres efectivos posan a la entrada del Gran Hotel Bali antes de realizar la prueba. / LOC

Los efectivos, que participaron en la categoría de bomberos, realizaron la subida con el equipo completo de intervención, incluyendo casco, traje de incendios estructurales y equipos de respiración autónoma (ERA), lo que incrementa notablemente la exigencia física de la prueba.

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La competición, conocida por su exigencia, ha reunido a 170 bomberos de toda España.

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