Tres bomberos de Oleiros participan completan con éxito la subida vertical del Gran Hotel Bali, en Benidorm
RAC
Oleiros
Los efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias de Oleiros Esteban Trillo, Adalberto Robles e Pedro López, completaron con éxito este sábado la Subida Vertical Gran Hotel Bali de Benidorm. La prueba consistía en subir 924 escaleras hasta alcanzar la cima del edificio, de 52 plantas.
Los efectivos, que participaron en la categoría de bomberos, realizaron la subida con el equipo completo de intervención, incluyendo casco, traje de incendios estructurales y equipos de respiración autónoma (ERA), lo que incrementa notablemente la exigencia física de la prueba.
La competición, conocida por su exigencia, ha reunido a 170 bomberos de toda España.
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