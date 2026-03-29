Bergondo se suma a las alegaciones a la senda litoral de la Xunta por Gandarío: "No parece el espacio más seguro"

El Concello de Bergondo presentará también alegaciones al Camiño do Litoral, la senda con la que la Xunta pretende coser la costa gallega desde Ribadeo hasta la desembocadura del río Miño. Al igual que el Ayuntamiento vecino de Sada, el Ejecutivo de Bergondo cuestiona que este paseo discurra por la carretera, con aceras estrechas en algunos tramos y con un elevado tránsito en temporada estival: "No nos parece el espacio más seguro, ya es un tramo con bastante movimiento", explicó la alcaldesa, Alejandra Pérez, a preguntas de la oposición en el último plazo.

En su escrito, el Concello bergondés solicita a la Xunta que estudie la alternativa de crear una senda más próxima al litoral. La creación de este itinerario a través de la costa es una antigua aspiración de los municipios de Sada y Bergondo, que recuperan el proyecto y se muestran dispuestos a colaborar con la administración autonómica para su ejecución. "Requeriría proceso de expropiación y podría recoger punta Corbeiroa como punto de interés", apuntó la regidora bergondesa en la sesión plenaria. En un sentido similar, su homólogo sadense, Benito Portela, expresó recientemente su disposición a contribuir con la obtención de los terrenos necesarios.

La creación de senda permitiría dotar de un acceso a las ruinas del castillo de Corbeiroa, a las que en la actualidad solo se puede acceder a través del Albergue de La Marina. Esta carencia propició una campaña de la asociación Veciños da Obra, que denunciaron que la falta de un itinerario seguro a este Bien de Interés Cultural vulnera la normativa de patrimonio.

Deslinde pendiente

La protesta para reclamar la recuperación y un acceso seguro al castillo de Corbeiroa ha generado también controversia por otro motivo: la difusa delimitación geográfica de este BIC, a caballo entre los concellos de Sada y Bergondo. De hecho, este bien patrimonial, que forma parte del escudo de Sada, figura en los inventarios de patrimonio de los dos ayuntamientos.

Su confusa delimitación ha generado controversia en Sada y ha sido objeto de más de una pregunta al Gobierno local en pleno. A consulta del edil no adscrito, Fernando España, el alcalde sostuvo en la última sesión que, según la frontera en vigor, las ruinas del castillo pertenecen a Bergondo: "Según el deslinde vigente del IGN, Bergondo empieza justo en el castillo", apuntó y añadió: "Habría que proceder a hacer un deslinde, es la única opción que tenemos, el que está vigente es el de 1994 porque el que se tramitó en 1999 no llegó a término".

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A consulta de este diario, la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, deja claro que Bergondo no tiene "ningún problema" en que este antiguo baluarte pertenezca a Sada: "Entendemos que sería lo lógico, por la simbología y lo que representa para Sada", defiende la regidora.