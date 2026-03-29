Cambre avanza en los pagos pendientes al personal del Concello

El Gobierno local de Cambre continúa abonando los pagos pendientes al personal del Concello. La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha anunciado que su Ejecutivo ya tiene actualizadas las nóminas del personal con las incorporaciones de las subidas salariales del año 2024 y 2025, por lo que se procederá al pago de los atrasos pendientes con el objetivo de subsanar lo debido antes de finales de mes.

Esta medida, explica el Gobierno municipio, da respuesta a las demandas trasladadas por el personal del Concello y "responden á vontade do Gobierno local de avanzar cara á normalización da situación laboral e retributiva". La regidora señaló que "trátase de afrontar cuestións que levaban tempo pendentes e de construír unha administración máis ordenada e xusta co seu persoal".

En los últimos meses el Concello también ha convocado varias de las comisiones que llevaban tiempo sin reunirse, como la paritaria, la de productividad y la de pensiones, órganos de negociación clave para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la corporación. Además, el Ejecutivo cambrés destaca que se ha puesto en marcha una mesa técnica de trabajo para actualizar la Relación de Puestos de Trabajo, desfasada desde 1999.

Piñeiro destacó que estas acciones son un "compromiso claro" del Gobierno municipal para "correxir unha situación inxusta que se viña prolongando no tempo", además de avanzar en la estabilidad laboral del personal.

Noticias relacionadas

Las medidas llegan en medio de un conflicto laboral activo entre personal y Concello. La Junta de Personal pidió en diciembre que el Ayuntamiento fuese intervenido para salir del "fuerte bloqueo administrativo" en el que estaba sumido. Tres delegados sindicales de la CIG en Cambre renunciaron en febrero a sus cargos representativos, entre ellos la presidenta de la Junta de Personal del Concello, y afirmaron que "temos a sensación de que o actual goberno considera que os representantes da CIG non somos interlocutores válidos", además de acusar al Ejecutivo municipal de señalarlos como culpables de la falta de diálogo.