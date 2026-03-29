Denunciado un vecino de Miño por causar un incendio forestal por una imprudencia

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de A Coruña investiga a un hombre como presunto autor de 1 delito de incendio forestal por imprudencia grave. Los hechos ocurrieron en Miño el pasado 20 de marzo, cuando se registró un fuego que calcinó más de 2.000 metros cuadrados.

Los guardias civiles desplazados a la zona averiguaron que el origen del incendio fue realización de una quema de restos forestales que carecía de autorización y de las medidas de seguridad preceptivas, como realizar un cortafuegos de seguridad alrededor de la misma y contar con personal y medios suficientes para su debido control, según detalla el instituto armado en un comunicado remitido a los medios.

Debido a la falta de medidas de seguridad, el fuego se extendió a la vegetación circundante, afectando a un total de 2.200 metros cuadrados de masa arbolada compuesta por eucaliptos y pinos, no alcanzando mayor extensión por la rápida intervención de los medios de extinción, explica la Guardia Civil.

Las investigaciones permitieron dar con el supuesto responsable, que se enfrenta a cargos por un delito de incendio forestal por imprudencia.

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El Seprona recuerda que, según la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales en Galicia, las quemas deberán realizarse antes de salir el sol y deben quedar totalmente extinguidas dos horas antes del momento de su puesta. Como paso previo, subrayan, debe realizarse un cortafuegos mediante la eliminación manual o mecánica de la totalidad del material combustible en una franja de por lo menos cinco metros de ancho. n