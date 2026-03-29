La dificultad de exhumar la fosa de Beira, en Carral, para encontrar a 18 represaliados

En la parroquia de Beira, en Carral, todavía quedan 18 cuerpos de represaliados por el régimen franquista. Recuperar los restos está cada día más cerca para sus descendientes, aunque no carece de dificultades.

El grupo de Historia Agraria y Política del Mundo Rural (Histagra) de la Universidade de Santiago (USC) continuará la investigación para exhumar la fosa en Beira a través de un convenio con la Diputación de A Coruña. Lucía Santiago, una de las investigadoras que forma parte del equipo, explica que el cementerio de Carral fue uno de los elegidos porque, a pesar de que hay testimonios recogidos, “nunca se estudou en detalle onde foron inhumadas as vítimas, polo que vemos necesario un traballo rigoroso desde o punto de vista científico”.

Ese estudio nunca se llevó a cabo porque, de acuerdo con Lois Anxo Ferreiro, presidente de la Asociación Cultura Aberta de Carral, que llevó a cabo numerosas actividades para la recuperación de la memoria en Beira, la remodelación del camposanto dificulta la posibilidad de poder encontrar los cuerpos. “Os familiares de José Manuel Rodríguez Moreno, Aquiles Garea e Luciano Costa solicitaron una investigación a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que concluiu que no ano 1951 houbo un cura que fixo unha remodelación do cemiterio e remexou absolutamente todo, polo que non era posible poder exhumar eses corpos porque non íamos saber onde estaban localizados”, explica.

En Histagra son conscientes de que se trata de un “espazo moi alterado” y que no se sabe con precisión dónde están las fosas. El convenio con la Diputación busca financiar el estudio de esta primera fase de la investigación que servirá para “entender os cambios e poder delimitar posibles zonas de intervención”, señala Santiago. Lo harán, sobre todo, trabajando la documentación disponible con las memorias transmitidas a los familiares, ya que, 90 años después, no quedan testimonios directos de lo que ocurrió.

A las modificaciones del cementerio se le añade la dificultad de que las víctimas fueran de otros municipios de los alrededores y que, además estas no fueran enterradas en el lugar donde las mataron, en la antigua cantera de As Catalinas. “Non serían os propios verdugos quen os enterrasen”, afirma Santiago, que añade que la decisión de dejar los cuerpos allí “formaba parte da lóxica de sometemento e de propagación do medo”.

Tuvieron que ser los propios vecinos, apunta Ferreiro, quienes acabarían por recoger los cadáveres en carros de vacas y darles una sepultura cristiana en Beira. Esta travesía, anuncia Ferreiro, será objeto de un itinerario guiado que llevará a cabo la asociación junto con la Diputación y que comenzará este verano.

La falta de registros o la opacidad del régimen también se usaron como herramientas para confundir y dificultar a los familiares encontrar los cuerpos. “Os verdugos lexitimaron as súas accións e dispuxeron de décadas para construír o seu propio relato, silenciando así ás vítimas e en certa maneira, confundindo á memoria”, explica la investigadora.

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Por eso, señala Santiago, es importante “construir unha memoria democrática baseada na verdade”. Algo, también, que ayudará a que las familias descubran, por fin, lo que pasó. “Para moitas familias, estas investigacións son a única vía para obter respostas”, concluye la historiadora.