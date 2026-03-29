El embalse de O Rosadoiro busca un impulso para renovar el pulmón hídrico del polígono de Sabón

El embalse de O Rosadoiro, un enclave fundamental para el abastecimiento del polígono industrial de Sabón y el núcleo municipal de Arteixo, encara una etapa decisiva.

Después de que el Concello anunciase una inversión estratégica de 1,4 millones de euros para mejorar el saneamiento y el abastecimiento del municipo, el Ejecutivo local se ha topado con un bache administrativo.

El contrato para la inspección y control de la presa ha quedado desierto. A pesar de la relevancia del servicio, valorado en más de 200.000 euros, la licitación se ha estancado debido a un error técnico de la única firma aspirante, Prointega Ingeniería S.L., que presentó dos proposiciones diferentes para el mismo concurso, obligando a la mesa de contratación a invalidar el proceso, lo que implicará ahora un retraso en los plazos de actuación.

El objetivo del Concello es llevar a cabo una reforma integral de las instalaciones, que cuentan con una capacidad de 1,8 millones de litros, para adaptarla a la normativa actual de seguridad.

Estas serán las principales vías de actuación

El proyecto, para el que ha solicitado una vía de financiación conjunta con la Consellería de Medio Ambiente, incluye un segundo depósito en Pastoriza y la realización de mejoras en la presa de Sabón.

La actuación más delicada se realizará bajo el agua, aprovechando un vaciado controlado coordinado con Augas de Galicia para renovar los desagües de fondo, cuya antigüedad compromete su conservación.

El proyecto técnico que plantea Arteixo detalla una modernización profunda de los sistemas. Entre ellos dos pequeños huecos de desagüe que están en el fondo del embalse, que se vacía generalmente a través de las compuertas, a no ser que se quiera bajar la altura del agua el embalse a 15,5 metros de altura, en cuyo caso se utilizarán esos huecos.

Otra reforma importante pasará por renovar las válvulas de los tubos. Las obras se centrarán en combinar un sistema de válvulas manuales con otras motorizadas para contar con un funcionamiento «más eficaz».

Desde que el Ayuntamiento asumió la titularidad del embalse hace diez años tras la cesión de la Diputación, la gestión de esta infraestructura se ha vuelto prioritaria. Al ser el principal proveedor de agua para el tejido empresarial de Sabón, cualquier mejora en su mantenimiento es, en realidad, un blindaje para la actividad industrial de la comarca.

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Pese al retraso en la adjudicación del servicio de inspección, el Concello mantiene su hoja de ruta para licitar las obras principales a lo largo de este año, con el objetivo de que el pulmón hídrico de Arteixo funcione con la mayor de las precisiones.