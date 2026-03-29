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Marta Plaza, estudiante becada por la Barrié: "En Galicia la investigación en biotecnología va por muy buen camino"

Marta Plaza, estudiante de Biotecnología, participará en el programa de la Fundación Barrié en el University College de Londres, una experiencia que le permitirá investigar en un centro de referencia internacional

Marta Plaza, estudiante oleirense becada por la Barrié.

Marta Plaza, estudiante oleirense becada por la Barrié. / LOC

Pablo Barro

Oleiros

La oleirense Marta Plaza es una de las alumnas elegidas por la Fundación Barrié para participar en el Summer Undergraduate Fellowship Program, una iniciativa que permite a estudiantes gallegos realizar estancias de investigación en centros internacionales de referencia. Para ella es la primera vez que sale al extranjero, una experiencia que afronta "con ilusión, algo de nervios pero sobre todo ilusión".

Y es que esta vecina de Serantes, estudiante de 3º de Biotecnología en la Universidad de Santiago de Compostela, viajará este verano hasta el University College de Londres. "Es una universidad con mucho reconocimiento e investigaciones muy buenas y laboratorios que están con cosas muy punteras e interesantes", señala, aunque en su decisión también pesó la proximidad. "No es tanto como irse a Estados Unidos, que era la otra opción".

Marta, que estudió en el CEIP Isidro Parga Pondal de Santa Cruz y luego en el instituto de Bastiagueiro, reconoce que el gusanillo por la ciencia le entró en esta etapa. "La biología y química me encantaba y tuve la suerte de contar con un par de profesoras a las que se le notaba que les gustaba mucho la asignatura y lo transmitían muy bien".

No se metió en el Bachillerato STEM, a pesar de que el instituto lo patrocinaba, porque lo compaginaba con sus entrenamientos de judo. "Intenté competir profesionalmente, pero se quedó por el camino". Prefirió cambiarlo por otro tipo de olimpiadas, las matemáticas, y el club de ciencias del instituto.

Para ella, la experiencia que le brinda la Barrié la ve como "la oportunidad de ver lo que realmente supone una carga de investigación y ver a dónde puedo llegar realmente". Todavía no sabe de qué va a investigar, aunque a ella le gusta trabajar en el ámbito del cáncer. "Nos lo dirán más adelante", apunta.

Sobre su futuro aún no tiene las cosas claras, pero cree que esta experiencia le puede ayudar mucho en la fase final de su carrera a decantarse por la investigación. "Mi carrera ya está muy enfocada a la investigación. La salida suele ser esa, pero también es verdad que nos animan porque casi todos nuestros profesores son investigadores también", explica.

Su visión del sector es positiva. "En España en general la investigación está bien, pero sí que es cierto que en otros sitios es mejor. En Galicia, en el entorno de la biotecnología, hay muchas startups y se está promocionando bastante. Va en muy buen camino", considera.

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El programa estival de la Fundación Barrié, del que va a disfrutar por méritos propios, le cubre los gastos de alojamiento, el visado y parte de la estancia. "Además, nos da prioridad para hacer estudios de postgrado en las universidades a las que vamos", desvela la estudiante oleirense, que no cierra la puerta a cursar un máster o un doctorado en el Reino Unido.

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