El Seprona investiga al presunto autor de un incendio forestal en Miño

La unidad del Seprona de la Guardia Civil investiga a un vecino de Miño como supuesto autor de un incendio forestal ocurrido en la localidad el pasado 20 de marzo. El fuego afectó a unos 2.200 metros cuadrados de árboles, principalmente eucaliptos y pinos. La rápida intervención de los medios de extinción evitó que se propagase a través de una mayor extensión de superficie arbolada.

Durante el transcurso de la investigación, la Guardia Civil determinó que el origen del incendio había sido una quema de restos forestales, que carecía de autorización y de medidas de seguridad, así como de medios y personal suficiente para su control.

Debido a esta falta de seguridad, según indica la investigación, el fuego se extendió a la vegetación circundante. Por estos hechos, la Guardia Civil procedió a investigar al hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El Seprona explica que la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales prohíbe la quema antes de la salida del sol y obliga a su extinción antes del momento de la puesta.

Recuerda además la obligatoriedad de realizar una devasa mediante la eliminación manual o mecánica del material combustible en una franja de al menos cinco metros de ancho, rodeando el perímetro que se va a quemar.

Piden colaboración ciudadana para prevenir incendios, así como comunicar a la Guardia Civil a través del teléfono 062 y otras canales de denuncia cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con fuegos forestales.

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El pasado 25 de mayo, la Consellería de Medio Rural suspendió, de forma temporal y «hasta nuevo aviso», las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia.